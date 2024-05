The Acolyte : Nouvelle bande-annonce de la série Star Wars

Nouvelle bande-annonce pour la prochaine série Star Wars The Acolyte.

Ce week-end, les fans de Star Wars ont célébré « May the Forth » soit la Journée Star Wars. Pour l‘occasion, e à un mois de la sortie, Lucasfilm a partagé une nouvelle bande-annonce pour la série à venir The Acolyte.

Amandla Stenberg est à la tête de la série en tant que personnage énigmatique nommé Mae, qui est impliqué dans une enquête pour meurtre après la mort de Jedi.

Dans le teaser, on peut voir Mae affronter plusieurs Jedi avant que le maître Sol (Lee Jung-jae, de Squid Game) ne déclare qu’il sera celui qui la traduira en justice. « Elle était mon élève. Je l’ai formée », dit-il. Il s’engage à être celui qui l’arrêtera et la ramènera.

Cependant, Vernestra Rwoh, le maître Jedi qui est apparu pour la première fois dans les romans de la Haute République, note que cela ne semble être « qu’une petite partie d’un plan beaucoup plus vaste ».

Dans « Star Wars : The Acolyte », alors que l’Ordre Jedi est à son apogée et que la prospérité règne dans la Haute République, plusieurs crimes mystérieux sont perpétrés. Un maître Jedi respecté (Lee Jung-jae) va mener une enquête qui va l’opposer à une dangereuse guerrière issue de son passé (Amandla Stenberg). Au fur et à mesure que de nouveaux indices apparaissent, tous deux s’engagent sur un chemin obscur où des forces sinistres vont leur montrer que tout n’est pas toujours ce qu’il semble être…

Au casting on trouve Carrie-Anne Moss, Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson et Dean-Charles Chapman.

Rendez-vous le 5 juin pour découvrir les deux premiers épisodes de The Acolyte.

The Acolyte – Bande-annonce 2 VF

The Acolyte – Bande-annonce 2 VOST