Patty Jenkins se confie sur Wonder Woman 3 et Star Wars Rogue Squadron

Patty Jenkins donne des nouvelles de Wonder Woman 3 et Star Wars Rogue Squadron. Un des projets est mort tandis que l‘autre serait toujours d’actualité.

Patty Jenkins fait le point sur les projets de films auxquels elle est/était attachée, tels que Wonder Woman 3 et Star Wars : Rogue Squadron.

Dans une nouvelle interview, la cinéaste confirme qu’une autre suite du film de super-héros de DC n’aura probablement jamais lieu. Elle avait déjà précédemment partagé son sentiment sur le fait qu’elle ne pourra probablement pas terminer sa trilogie.

Lors de son apparition sur le podcast Talking Pictures de Max, Ben Mankiewicz a demandé à la réalisatrice de Wonder Woman si le troisième opus était mort. « Oui, pour le moment, mais probablement facilement pour toujours », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si un autre réalisateur se chargerait du film, Jenkins a répondu : « Non, ils ne sont pas intéressés à faire un Wonder Woman pour le moment. »

Jenkins développait un troisième film de la franchise avec Gal Gadot. Cependant, lorsque James Gunn et Peter Safran ont repris DC Studios, ils avaient une vision différente du DCEU et Wonder Woman 3 a été supprimé pour le moment.

« Ce qui se passe avec DC n’est pas une tâche facile » a déclaré Jenkins. « James Gunn et Peter Safran doivent suivre leur propre cœur dans leurs propres projets. Je ne sais pas ce qu’ils prévoient de faire et pourquoi… Je comprends à quel point il s’agit d’un gros travail. »

Bien que Jenkins ne développe pas de nouveau film pour le DCEU, elle travaille apparemment toujours sur Rogue Squadron, un film se déroulant dans l’univers Star Wars. Le film a été retiré du calendrier de sortie du studio en 2022, mais Jenkins dit qu’elle travaille actuellement sur un scénario.

« Quand j’ai quittée Star Wars pour faire Wonder Woman 3 et que j’ai commencé à travailler là-dessus, nous avons dit : « Eh bien, peut-être que je reviendrai à Star Wars après Wonder Woman 3, alors nous avons conclu un accord pour que cela se produise, » dit-elle. « Quand Wonder Woman 3 est tombé à l’eau, Lucasfilm et moi nous sommes dit : ‘Oh, nous devons conclure cet accord.’ Nous avons conclu l’accord juste au moment où la grève commençait, donc je dois maintenant une ébauche de Star Wars. Nous verrons donc ce qui se passe là-bas. Qui sait? »

Pour le moment, le film n’est pas une certitude puisqu’il n’est plus sur le calendrier mais clairement, il n’est pas complètement annulé : « Ils ont d’autres réalisateurs qui travaillent, mais je suis maintenant de retour sur Rogue Squadron. Nous allons voir ce qui se passe. Nous devons l’amener là où nous en sommes tous très satisfaits. »

La réalisatrice a déclaré qu’elle serait « absolument » heureuse de réaliser un film dans l’univers Star Wars car elle trouve « quelque chose de si beau dans ce monde ».

« Si je peux faire quelque chose de beau et faire quelque chose qui serve ce public, j’adorerais le faire », a-t-elle ajouté.

Source : Talking Pictures / Crédit ©DR