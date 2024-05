The Flash : Grant Gustin réagit à la rumeur après sa conversation avec James Gunn

Grant Gustin, qui a incarné The Flash pendant presque 10 ans, réagit à la rumeur de casting après sa conversation avec James Gunn.

Depuis la fin de The Fash l’année dernière, Grant Gustin a raccroché son costume de super-héros et l’acteur a récemment discuté du futur de sa carrière après avoir joué l’un des personnages les plus emblématiques de DC Comics. Il semble qu’il soit passé à autre chose, mais il laisse tout de même la porte ouverte si jamais on lui demandait de revenir.

Récemment, Gustin a eu une conversation avec James Gunn, le co-directeur de DC Comics et réalisateur du prochain Superman. Si beaucoup de fans espèrent revoir Gustin dans la peau de Barry Allen, il ne semble pas que la conversation avec Gunn était pour un retour.

Dans une interview avec Men’s Health, l’acteur est revenu sur les informations d’il y a quelques semaines selon lesquelles il avait discuté avec Gunn sur les réseaux sociaux, ce qui a alimenté de nombreuses rumeurs selon lesquelles il reviendrait potentiellement en tant que Flash pour l’univers DC. Tout en expliquant davantage qu’il n’est pas pressé de renfiler à nouveau le costume de Flash, Gustin confie que rien n’est définitif.

« Il n’y a actuellement aucune porte qui me soit fermée à quelque titre que ce soit. Et c’est pourquoi j’ai dit ce que j’ai dit à propos de James Gunn. J’adore les films des Gardiens, j’aime ce qu’il a fait (…), » dit-il. Mais la réalité est que Gustin a seulement discuté avec Gunn en tant que fan de Superman.

Il ajoute : « Je suis tombé amoureux de Superman à cause de Christopher Reeve. J’ai adoré ces films quand j’étais enfant et je suis resté fan de Superman toute ma vie grâce à ces films. Quand Brandon Routh [avec qui il a ensuite partagé l’écran dans l’Arrowverse, ndlr] était Superman dans Superman Returns, j’avais 16 ans et je venais d’obtenir mon permis de conduire. Je suis allé à la première de minuit pour le voir, avec des insignes de Superman sur ma voiture à la craie. »

Il continue : « Je ne sais pas s’il me suivait déjà ou non, mais je lui ai juste envoyé un message et lui ai dit : « J’ai hâte de voir ce que tu feras avec ça. » Alors il m’a juste répondu et puis, oui, il a dit qu’il pensait que j’étais talentueux et qu’il adorerait travailler avec moi un jour, ce qui est une chose très générale et agréable à dire. »

Gustin confirme qu’il n’y a aucun contrat en cours avec DC : « Cela ne s’est pas produit. Je ne sais pas quelle est la prochaine étape de ma carrière. J’ai une famille; J’ai un deuxième enfant en route. J’ai des trucs à faire. »

Pour le moment le Flash de Grant Gustin est à la retraite, qui sait s’il réapparaitra pour un crossover entre l’Arrowverse et le nouveau DCU, mais pour l’instant rien n’est prévu. Aujourd’hui, DC Studios se concentrent sur leurs films et séries du chapitre 1, « Dieux et Monstres », permettant à de nouveaux acteurs d’assumer de nombreux rôles présentés dans Arrowverse.

Mais espérons que dans quelques années, l’univers DC pourra présenter des visages familiers de l’Arrowverse, y compris Gustin dans une certaine mesure.

Source : Men’s Health / Crédit ©DC/CW