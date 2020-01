Matrix 4 : Max Riemelt de Sense8 retrouve Lana Wachowski

L’acteur allemand Max Riemelt de la série Sense8 rejoint le casting de Matrix 4, réalisé par Lana Wachowski.

Le prochain volet de Matrix continue de remplir son casting avec Max Riemelt qui rejoint le film de Lana Wachowski. C’est une réunion pour Riemelt et Wachowski qui ont travaillé ensemble pour la série Sense8. L’acteur a lui-même annonce la nouvelle sur Twitter avec l’image iconique du film et une série de hashtags : #matrix4 #happy #newmovie

Pour le moment, son rôle reste un mystère. Aucun détail sur son personnage n’a été révélé puisque le film en lui-même reste secret. On attend donc de voir s’il jouera un gentil ou un méchant dans Matrix 4.

Max Riemelt rejoint ainsi Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss qui reprennent leurs rôles de Neo et Trinity. Jada Pinkett Smith sera aussi de retour dans son rôle de Niobe et Neil Patrick Harris, Joathan Groff et Jessica Henwick ont aussi rejoint le film.

A noter aussi qu’une rumeur annonce Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, Watchmen) dans le rôle du jeune Morpheus mais cela n’est pas confirmé.

Réalisé et co-écrit par Lana Wachowski, Matrix 4 n’a pas encore de date de sortie mais le tournage devrait avoir lieu très bientôt. Il est annoncé pour le début de cette 2020.

Source : Movieweb / Crédit ©DR