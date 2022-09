Black Adam : The Rock face à la Justice Society (bande-annonce)

Nouvelle bande-annonce pour le film Black Adam avec l’anti-héros face à la Justice Society.

Warner Bros. a partagé une nouvelle bande-annonce pour sa prochaine épopée DC Black Adam, mettant en vedette Dwayne « The Rock » Johnson dans le rôle de l’homme fort moralement ambigu âgé de 5000 ans.

Le film suit l’anti-héros incarné par Johnson alors qu’il acquiert des super pouvoirs après la mort de son fils, pour se réveiller dans le monde moderne après un emprisonnement de plusieurs siècles. Comme le montre le trailer, il considère plus ses pouvoirs comme une malédiction plutôt qu’un don et se met à tout détruire sur son passage pour sa vengeance.

La force et la brutalité sans précédent de Black Adam attirent rapidement l’attention de la Justice Society of America – la super-équipe qui comprend Pierce Brosnan (les sagas Mamma Mia ! et James Bond) en tant que Doctor Fate, Aldis Hodge (City on a Hill, One Night In Miami) en tant que Hawkman, Quintessa Swindell (Trinkets) en tant que Cyclone et Noah Centineo (À Tous Les Garçons Pour Toujours et à Jamais) en tant qu’Atom Smasher.

La bande-annonce confirme que Viola Davis est de retour en tant qu’Amanda Waller, travaillant maintenant avec la JSA après avoir croisé Harley Quinn et co. dans Suicide Squad.

Au casting on trouve aussi Sarah Shahi (Sex/Life) dans celui d’Adrianna, Marwan Kenzari (Le Crime De L’orient Express, La Momie) dans celui d’Ishmael et Bodhi Sabongui (A Million Little Things) dans celui d’Amon.

Réalisé par Jaume Collet-Serra, Black Adam sort le 19 octobre prochain en France.

Black Adam – bande-annonce VF

Black Adam – bande-annonce VOST

Crédit ©Warner Bros