Supergirl saison 6 : Fin de tournage pour la saison ultime

Melissa Benoist marque la fin du tournage de la dernière saison de Supergirl et remercie l’équipe et les fans.

C’est dans la boite pour Supergirl. La série de super-héros vient de terminer le tournage de sa dernière saison. La star Melissa Benoist a marqué l’occasion avec un post sur Instagram, remerciant les acteurs, l’équipe et les fans de la série et partageant une photo avec ses costars David Harewood (Martian Manhunter / J’onn) et Chyler Leigh (Alex Danvers).

« Merci pour ces 6 années incroyables – le casting qui est devenu une famille, tous ceux qui ont travaillé sur la série, vous tous qui nous avez regardés semaine après semaine », a écrit Benoist. « C’est dans la boite pour @supergirlcw. »

De son côté, David Harewood a également posté un message accompagné de photos avec ses costars : « 6 années incroyables avec ces deux personnes incroyables. Quel bonheur d’aller travailler avec elles. Merci à tous pour cette balade incroyable, j’ai adoré jouer Martian Manhunter pour vous. Qui sait, peut-être que je pourrai remettre mon costume un jour. »

« Nous sommes tellement fiers de tout ce que nous avons pu accomplir au cours des cinq, presque six dernières années », a précédemment déclaré l’actrice dans un entretien à EW. « Nous avons traversé tellement de choses dans cette série, et je pense que de manière créative, nous avons tous pu prendre du recul et dire que nous sommes vraiment fiers de tout ce que nous avons fait et que c’était le bon moment. »

Elle a ajouté qu’elle se sentait « fantastique » sur l’endroit où son personnage s’est retrouvé dans le final de la série : « Ils me l’ont présenté parce qu’ils voulaient savoir si j’avais une idée de l’endroit où je voulais voir Kara se retrouver à la fin de la série », se souvient-elle. « J’ai eu une demande, et ce n’était même pas quelque chose qu’ils pensaient faire. Et ils m’ont présenté la fin, et c’est vraiment adorable. C’est une super fin. »

La dernière fois que nous avons vu Kara, elle était sauvée de la Zone Fantôme mais le retour à la vie normale ne devrait pas être facile pour la Kryptonienne.

Supergirl reprendra la diffusion de ses derniers épisodes à partir du 24 août.

Source : EW / Crédit ©CW