Supergirl saison 6 : Kara traumatisée dans le trailer du reste de la saison finale

Découvrez un nouveau trailer pour le retour de la saison 6 de Supergirl qui est la dernière pour la super-héroïne. Spoilers.

Supergirl reviendra avec ses derniers épisodes dans un peu moins d’un mois sur la CW et maintenant les fans de la série ont une meilleure idée de ce à quoi s’attendre lorsque Kara Danvers (Melissa Benoist) reviendra non seulement sur les écrans de télévision mais aussi à National City.

The CW a publié une nouvelle bande-annonce pour la seconde moitié de la sixième et dernière saison de Supergirl, révélant que même si Kara a été sauvée de la zone fantôme, le traumatisme de ce qu’elle a vécu là-bas demeure et, plus que cela, le monde est en danger plus que jamais.

Dans la bande-annonce, Kara est toujours aux prises avec certaines de ses expériences dans la zone fantôme et on la voit parler à sa sœur Alex (Chyler Leigh) de sa peue que ses craintes ne disparaissent jamais.

La bande-annonce révèle également de nouvelles menaces auxquelles les Super Friends seront confrontés, notamment une menace environnementale que le père de Kara, Zor-El (Jason Behr) décrit comme étant le genre de chose qui a condamné Krypton. Nous voyons également Nyxly (Peta Sergeant) de retour, causant des problèmes sur Terre après s’être également échappée de la zone fantôme.

Supergirl revient le 24 août sur la CW.

Supergirl saison 6 – Trailer de retour