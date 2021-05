Supergirl saison 6 : Les Super-Friends confrontent leurs peurs pour sauver Kara (spoilers)

Les Super-Friends confrontent leur peur pour sauver Kara dans le final de mi-saison de Supergirl. Spoilers.

Après seulement 7 épisodes diffusés dans sa saison finale, Supergirl fait déjà une pause mais la série ne s’en va pas sans avoir les Super-Friends se battre pour retrouver Kara, qui était bloquée dans la Zone Fantôme.

Le final de mi-saison a dévoilé que la Tour était un vaisseau spatial que les Super-Friends ont pu prendre pour se rendre dans la Zone Fantôme afin de retrouver Kara. Mais notre équipage a d’abord traversé quelques difficultés à cause d’un fantôme qui a faire ressortir leurs peurs les plus profondes. L’épisode était ainsi une sorte de film d’horreur dans l’espace avec les Super-Friends qui endurent leurs pires cauchemars.

Alex envisage un scénario où sa confiance excessive l’oblige à se sacrifier pour sauver ses amis. Lena s’imagine être hantée par un terrifiant démon composé d’eau. Kelly imagine un scénario où ses vulnérabilités humaines la laissent impuissante et l’empêche de sauver ses alliés aux superpouvoirs. Et Nia imagine un monde où son incapacité à interpréter ses rêves conduit à la mort de Brainy.

Pour faire court, l’épisode, réalisé par David Harewood qui endosse ici une double casquette avec son rôle de J’onn, fut extrêmement bien construit et plonge dans chacun des cauchemars avec brio. Quand les choses reviennent à la réalité avec J’onn et Brainy qui sauvent la mise, chacune des Super-Friends se réveillent de manière différente. Alex et Nia laissent leurs cauchemars se dérouler, tandis que Lena et Kelly prennent le contrôle des leurs.

Le groupe finit par trouver Kara et son père Zor-El et les sort de la Zone Fantôme mais ils n’ont pas vu que Nyxly, qui est toujours vivante, a réussi à s’accrocher à la Tour. Elle posera clairement des problèmes dans la suite de la saison.

Entre les restrictions COVID et le congé de maternité de Melissa Benoist, Supergirl a fait face à un niveau de difficulté remarquable pour créer cette première moitié de saison, ce qui l’a incité à innover de manière impressionnante. Si le reste de la saison peut canaliser la créativité de ces derniers épisodes avec un calendrier de tournage plus normal pour Benoist, il y a toutes les chances que Supergirl se termine sur une note très positive.

Pour voir la suite, il faudra être patient, la série ne reviendra pas avant le 24 aout pour ses 13 derniers épisodes.

La semaine prochaine, Superman & Lois reprendra le cours de sa saison 1.

Crédit ©CW