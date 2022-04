Spider-Man No Way Home : Le rôle coupé d’America Chavez révélé

Le rôle coupé d’America Chavez dans Spider-Man No Way Home aurait été révélé.

America Chavez (joué par Xochitl Gomez) a presque joué un rôle important dans Spider-Man: No Way Home. La future héroïne du MCU fera officiellement ses débuts dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais on aurait pu la voir auprès de Spider-Man et ses amis.

Il y a quelques mois, un concept art a révélé la présence de l’actrice Xochitl Gomez en interaction avec les stars Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon. Mais au lieu de faire équipe avec eux dans No Way Home, elle rejoindra Doctor Strange alors qu’ils visitent le multivers. Maintenant, de nouvelles informations sont apparues qui offrent plus de détails sur ce qu’aurait été exactement le rôle d’America Chavez dans Spider-Man: No Way Home.

Selon une source du Hollywood Reporter, le rôle d’apprenti de Doctor Strange qui revient finalement à Ned Leeds (Batalon) était à l’origine destiné à America Chavez. Puisque Spider-Man: No Way Home devait initialement sortir après Doctor Strange 2, l’inclusion d’America Chavez aurait eu du sens. Cependant, une fois que les dates de sortie de Marvel Studios et de Sony Pictures ont commencé à changer à cause de la pandémie, le rôle de Gomez a été supprimé du film Spider-Man.

Benedict Cumberbatch reprend son rôle de sorcier. Benedict Wong et Chiwetel Ejiofor devraient également reprendre leurs rôles du film original en tant que, Wong et Karl Mordo, respectivement. Et comme confirmé, Elizabeth Olsen reprendra son rôle de Scarlet Witch, alias Wanda Maximoff. La jeune Xochitl Gomez aura également un rôle dans le film, celui d’America Chavez.

A la réalisation de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on trouve Sam Raimi qui prend le relais après le départ de Scott Derrickson. Cependant, si Derrickson ne réalise pas le film, il reste producteur exécutif de la suite.

Le film est prévu pour le 4 mai 2022.

