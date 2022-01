Spider-Man No Way Home : America Chavez coupée au montage et photos de [Spoiler]

Découvrez un concept art d’America Chavez qui a été coupée au montage et photos du costume de [Spoiler] dans Spider-Man No Way Home. Spoilers.

America Chavez est parmi les nouveaux personnages à entrer prochainement dans le MCU. La jeune héroïne sera incarnée par (Xochitl Gomez) et fera ses débuts dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Cependant, le personnage a presque eu des débuts très différents. Des concept-arts de Spider-Man: No Way Home circulant au cours du week-end montrent le personnage de Gomez interagissant avec les protagonistes du troisième volet de la trilogie consacrée à Spider-Man.

***Attention spoilers***

America elle-même est connue pour être capable de traverser le multivers, ce qui signifie qu’elle aurait probablement été liée à l’introduction des Peter Parker joués par Tobey Maguire et Andrew Garfield. No Way Home est, après tout, la plus grande incursion dans le multivers de Marvel à ce jour.

Ailleurs, une photo prise dans les coulisses du film révèle le meilleur aperçu du costume d’Andrew Garfield qui a repris son rôle de The Amazing Spider-Man dans No Way Home. Alors que Garfield et Sony ont persisté pour dire que l’acteur n’a pas été impliqué dans le film dans les mois qui ont précédé ses débuts, les vannes se sont ouvertes depuis que le film est sortie en salles et au cours de la semaine dernière, Garfield a finalement parlé publiquement de son retourner.

Cela signifie également que d’autres personnes associées au film ont pu s’exprimer sur leur expérience, notamment les cascadeurs et les doublures. L’acteur Omar Zaki, la doublure de Garfield, a partagé le meilleur aperçu du nouveau costume de Garfield. Dans un long post sur Instagram, Zaki a détaillé son implication dans le film, affirmant qu’il remplaçait Garfield car l’acteur n’était pas en mesure de participer à deux scènes incluses dans les reshoots.

Il clarifie qu’il n’est pas cascadeur, il a servi de doublure durant les reshoots et a joué face à Benedict Cumberbatch et Tom Holland et Tobey Maguire.

Spider-Man No Way Home est actuellement en salles.

Source : ComicBook / Crédit ©Marvel/Sony