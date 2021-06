Les Gardiens de la Galaxie 3 : James Gunn a commencé les storyboards

James Gunn révèle qu’il a commencé les storyboards du film Les Gardiens de la Galaxie 3.

Le film Les Gardiens de la Galaxie 3 semble enfin être entré en phase de pré-production. Via Twitter, le réalisateur et scénariste James Gunn a confirmé qu’il terminait la production de la série Peacemaker, un spin-off de The Suicide Squad, et qu’il avait déjà commencé à dessiner le storyboard de la suite attendue de la franchise du MCU.

It actually made me laugh every time Kurt said it, as did Rocket sadly touching his face afterwards, wondering if it really is shaped like a triangle. As I’m drawing storyboards right this moment for Vol 3, a tedious task, it’s good to be reminded of these enjoyable moments. https://t.co/OrhEWVSJtQ

— James Gunn (@JamesGunn) June 7, 2021