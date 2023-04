James Mangold écrit un film Swamp Thing en même temps que Star Wars

Alors qu’il vient d’être annoncé pour un film Star Wars, James Mangold confirme qu’il écrit aussi un film Swamp Thing pour DC en même temps.

James Mangold va être très occupé dans les mois, voire les quelques années à venir. Hier, il a été annoncé qu’il sera à la réalisation d’un film Star Wars après celui de Sharmeen Obaid-Chinoy avec le retour de Daisy Ridley.

Après cette annonce, Mangold a confié à Collider qu’en plus de son film Star Wars qui sera en partie centré sur la découverte de la Force dont il écrit le scénario, il écrit aussi un autre film en parallèle pour DC : Swamp Thing.

Interrogé par Collider durant la Star Wars Celebration, Mangold a confirmé qu’il écrivait les deux projets en même temps : « La vérité est que j’écris les deux en ce moment, et qui sait ce qui va se passer et ce qui va fleurir en premier ou en second ? Alors voilà ton truc, je fais Swamp Thing, voilà ton scoop. Ce n’est pas une rumeur, ça se passe. »

Swamp Thing a été annoncé par James Gunn et Peter Safran fin janvier comme faisant partie du nouvel univers DC qu’ils sont en train de construire. Le film devrait être une exploration sur « les origines sombres » du personnage éponyme, autrefois connu sous le nom de brillant scientifique Alex Olsen, qui a été gravement brûlé par des produits chimiques et a fusionné avec le marais même qu’il étudiait après avoir plongé dans les eaux pour se sauver.

Comme Mangold le dit lui-même, il ne sait pas quel film sortira en premier, cela dépendra des différents plannings de DC Studios / Warner d’un côté et de Disney/Lucasfilm de l’autre. Ce qui est certain, c’est qu’il a du pain sur la planche puisqu’il écrit et réalise les deux films.

Avant de s’attaquer à Star Wars et Swamp Thing, Mangold s’occupe de la sortie de son prochain film, Indiana Jones et le Cadran de la Destinée qui sortira cet été et qui a dévoilé un trailer hier durant la Star Wars Celebration.

Source : Collider / Crédit ©DR/DC