Star Wars : Daisy Ridley revient en Rey pour un Nouvel Ordre Jedi

Daisy Ridley va reprendre son rôle de Rey dans un prochain film Star Wars réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy, tandis que Dave Filoni et James Mangold dirigeront d’autres films de la franchise. La nouvelle a été révélée ce vendredi lors de la Star Wars Celebration qui se tient à Londres et qui a vu une apparition de Ridley elle-même.

Daisy Ridley returns to the stage and surprises fans at #StarWarsCelebration along with director Sharmeen Obaid-Chinoy with exciting news about their upcoming Star Wars film. pic.twitter.com/lgafQmwyCs — Star Wars (@starwars) April 7, 2023

Ce film se déroulera après les événements de sa précédente apparition dans la franchise, L‘Episode IX : L’Ascension de Skywalker, alors qu’elle construit un nouvel ordre Jedi. Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders est à l’écriture du film. Il reprend le flambeau de Damon Lindelof et Justin Britt-Gibson qui étaient auparavant attachés en scénaristes.

Sharmeen Obaid-Chinoy a déjà une relation avec Disney puisqu’elle a récemment réalisé des épisodes de Miss Marvel. La réalisatrice canadienne d’origine pakistanaise a remporté deux Oscars pour ses documentaires Saving Face (2012) et A Girl in the River : The Price of Forgiveness (2015). Elle a aussi été annoncée à la réalisation de son premier film scripté Brillance, produit par Will Smith.

Après ça ce film Star Wars réalisé par Obaid-Chinoy, Dave Filoni et James Mangold réaliseront chacun un film dans la franchise, dont l’un sera centré sur l’aube des Jedi et l’autre sur la Nouvelle République.

Source : Deadline / Crédit ©Lucasfilm