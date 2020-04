Disney+ : Un service familial en SVOD prometteur !

Le Cerveau a fait le tour de la plate-forme Disney+, le nouveau service de SVOD venu tout droit de chez Disney. Quid du nouveau service Disney en streaming ? Le Cerveau vous dit tout après 24h d’utilisation.

Avec près de deux semaines de retard du au confinement suite à la pandémie actuelle de COVID-19, le service de streaming tant attendu en France, Disney+, a fait son arrivée sur les écrans.

Un service de streaming dédié au catalogue de la firme aux grandes oreilles, avec plus de 500 films et 300 séries pour la modique somme de près de 7€ par mois. Le Cerveau a testé et vu certains programmes du service sVOD qui pourrait bien s’établir rival de Netflix et Amazon, pour une plateforme plus familiale que généraliste.

Wall-E, Raiponce, la Belle et le Clochard, Cendrillon, La Reine des Neiges… Tout Disney réunis en un seul et même endroit, de quoi ravir les plus jeunes et même les plus vieux (qui n’a jamais rêvé de se refaire le Roi Lion au moins une fois par mois, juste pour le plaisir ? Dîtes ?), doublé de l’intégrale des studios Pixar.

Une offre familiale

Disney détenant aussi les droits Marvel ainsi que LucasFilms, les franchises telles que Star Wars ou Avenges sont bien évidemment bien présente dans leur quasi-intégralité sur le catalogue français. Le seul hic comparé au catalogue américain de Disney+ réside dans l’absence des sorties les plus récentes pour des raisons de droits dus à la chronologie des médias, une spécificité bien française, qui impose 36 mois à toute plate-forme avant de pouvoir exploiter ses productions après une sortie en salle.

Ainsi, ni La Reine des neiges 2 – disponible depuis le 15 mars aux USA – ni En avant, qui venait d’arriver en salle en France, ni Star Wars : L’Ascension de Skywalker ou Avengers Endgame, Captain Marvel ou Black Panther ne figurent dans la bibliothèque de cette plate-forme (puisqu’ils sont exploités pour le moment par Canal+).

A l’heure du confinement c’est bien dommage, surtout pour En Avant qui venait de sortir en France. Cependant, certains films commencent à voir leur diffusion revue directement en sVOD sur Disney+ suite à la pandémie de Covid-19, comme Artémis Fowl de Kenneth Brannagh, privé de sortie en salles, confinement oblige.

Pour le reste l’essentiel de Disney et Pixar est bien présent, tant film que série. La récente acquisition de la 20th Century Fox par Disney confère au service un nombre conséquent de films cultes, de Maman j’ai raté l’avion à George de la Jungle, La Nuit au Musée ou le sacro-saint Avatar (mais qu’en VF et non multilingue). Par contre, pas de Titanic ou d’autres grands titres de la Fox pour le moment. Qu’on se rassure, ce dernier ne figure pas non plus dans le catalogue américain.

Peu d’Originals pour le moment

Pour ce qui est des Originals, ou contenus originaux de la firme, pour le moment Disney propose avant tout en série Live The Mandalorian, véritable phénomène de pop-culture de la fin d’année 2019. D’autres séries ont bien sur rejoint cette dernière, essentiellement familiale ou documentaire, avec la dernière saison de Star Wars The Clone Wars, Star Girl, Encore! ou encore High School Musical The Musical The Series.

Mais l’offre de programmes inédits est encore un peu trop maigre, notamment pour les adultes et millenials, puisque le service n’en est qu’a ses premiers balbutiements et ne proposent en série que les Simpson ainsi que la plupart des séries Disney Channel.

D’après les multiples annonces de Disney, plusieurs séries Marvel sont certaines d’arriver, de The Falcon and Winter Soldier, Wandavision ou Loki, déjà en production ou tournage ( bien que les situations actuelles les aient mis en pause). Sont aussi annoncé prochainement, aux alentours de 2022 les séries Ms. Marvel, She-Hulk, Moon Knight et Hawkeye. D’autres séries Star Wars avaient été annoncées pour mieux être mises le banc de touche.

Une plateforme qui ne déçoit pas

Côté technique, après 24h d’utilisation, force est de constater que le service de Disney+ a été bien pensé et semble même rivaliser avec le plus abouti actuellement, à savoir Netflix. La qualité ne varie pas, malgré les conditions de mise en ligne inédites actuellement, pour un produit d’ores et déjà disponible sur plusieurs plateforme et produits : des télévisions connectées des marques LG, Samsung, Sony… jusqu’à la Xbox ou Playstation, en passant par Chromecast ou Apple et Fire TV, ainsi qu’Android et IOS.

Malheureusement les utilisateurs de PC et Surface devront se contenter de l’application navigateur pour leur ordinateur, puisque comme Amazon et contrairement à OCS, Canal ou Netflix, aucune application Windows 10 n’a été conçue visiblement pour Disney+. Dommage puisqu’on compte plus d’1 milliard d’utilisateurs de ce système dans le monde. Les FAI non plus ne proposeront pas d’accès via box à Disney +.

Un bon rapport qualité/prix

Comparé aux autres plateforme de streaming VOD, avec Disney on fait simple et efficace. Presque les comme Amazon ou OCS, un seul tarif et même un abonnement annuel pour les plus accros. Un seul prix pour deux formules d’abonnement Disney+ quand d’autres comptes les écrans et connexions :

6,99 € / mois. Full HD (Blu-ray) ou Ultra HD (Blu-ray 4K), jusqu’à 7 profils (foi de cerveau) et de télécharger vos films et séries sur 10 appareils, et 4 appareils en simultanés.

69,99 € / mois. Identique au 6,99 € / mois (4 appareils simultanément, qualité Ultra HD, 7 profils et 10 appareils pour le téléchargement). Unique différence : un prix annuel.

En somme, Disney+ tient la promesse d’une plateforme de qualité avec un catalogue divers et variés bien que plus axé sur la famille. La générations des années 80 accro à la pop-culture et la nostalgie y trouveront leur bonheur, les plus jeune de quoi nourrir la soif de dessins animés, et les teens leurs séries Disney Channels sur un seul service. Les quelques défauts de la plateforme résident dans son manque de variété de genre pour les adultes ainsi que les programmes originaux qui ne sont que trop peu, mais pour un service de sVOD naissant, c’est compréhensible.

Crédit photos : ©Disney