Star Wars : Les films de Kevin Feige et Patty Jenkins annulés ; Taika Waititi toujours d’actualité

Les films Star Wars de Kevin Feige et Patty Jenkins seraient annulés, tandis que celui de Taika Waititi serait toujours d’actualité.

Il y a quelques changements dans l’air qui s’opèrent pour la franchise Star Wars. Alors que l’univers continue sa route sur Disney+ avec des séries comme The Mandalorian et Andor, les films tentent de trouver leur équilibre. Souvenez-vous, en décembre 2020, la big boss de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a annoncé que la réalisatrice de Wonder Woman, Patty Jenkins, réalisera un film Star Wars, nommé Rogue Squadron qui devait être une aventure unique.

Mais en septembre 2022, Disney a retiré le titre de son calendrier alors que sa sortie était prévue en décembre 2023. Selon les sources de Variety, le film n’est plus en développement actif au studio, mais Lucasfilm n’a pas commenté l’information. En décembre, Jenkins a déclaré dans un communiqué qu’elle développait toujours Rogue Squadron, mais qu’elle ne savait pas si son film verrait vraiment le jour.

En plus de l‘information sur le film de Jenkins, il semble aussi que le long métrage que préparait Kevin Feige soit aussi mort dans l’œuf. Varity rapporte que le film n’est plus en développement actif chez Lucasfilm. En 2019, il a été annoncé que le patron de Marvel Studios s’apprêtait à entrer dans l’univers Star Wars et qu’il préparait un film avec de nouveaux lieux et personnages, au milieu de tous ses projets du MCU.

Un autre projet Star Wars qui est en suspens est celui de Rian Johnson. Le réalisateur du Dernier Jedi avait comme intention de créer une nouvelle trilogie, mais pour le moment, elle reste au point mort. Johnson souhaite toujours le faire et Lucasfilm semble toujours vouloir travailler avec lui, mais le moment, le réalisateur est occupé avec sa saga A Couteaux Tirés portée par Daniel Craig ainsi que la série de Peacock Poker Face avec Natasha Lyonne.

Des projets encore d’actualité

L’un des rares projets de films Star Wars qui reste encore en vie est celui de Taika Waititi. Toujours selon Variety, le cinéaste continue de travailler sur son film qu’il réaliserait et il est même dit qu’il pourrait bien également jouer dedans.

Pour finir, bien que Lucasfilm ne l’ait pas encore officiellement confirmé, des sources affirment que le studio s’est engagé à produire un film Star Wars de la réalisatrice Sharmeen Obaid-Chinoy, une documentariste deux fois oscarisée (Saving Face, A Girl in the River: The Price of Forgiveness), qui a fait ses débuts de réalisatrice de fiction avec deux épisodes de Miss Marvel pour Disney+. Damon Lindelof (Watchmen) et Justin Britt-Gibson (Counterpart) sont attachés en tant que scénaristes de ce film.

Si pour le moment le grand écran est en stand by pour Star Wars, la franchise continue de s’étendre sur le petit écran. La saison 3 de The Mandalorian est actuellement en diffusion alors que Andor reviendra prochainement pour finir son histoire avec sa saison 2. Il y a également les nouveautés The Acolyte, Skeleton Crew et Ahsoka qui arriveront bientôt sur Disney+.

