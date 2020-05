Star Wars : Taika Waititi à la réalisation d’un nouveau film

Taika Waititi est confirmé à la réalisation d’un nouveau film Star Wars.

Hier, c’était la Journée Star Wars (May the Fourth) et Disney et Lucasfilm ont profité de ce jour spécial pour annoncer une nouvelle qui ravira les fans. Taika Waititi, lauréat aux Oscars et réalisateur de Thor Ragnarok, réalisera un film Star Wars. Il co-écrira aussi le scénario avec Krysty Wilson-Cairntaika (1917).

Pour le moment, aucun détail du film n’a été révélé. Le film n’a pas encore de titre et on ne sait pas où il se place dans la chronologie de la franchise Star Wars. Ce qui est sûr, c’est qu’il ne se trouve pas dans la saga Skywalker puisqu’elle est arrivée à sa fin.

Cette nouvelle est plus une confirmation puisque depuis quelques mois, des rumeurs circulaient à ce sujet. Waititi n’est pas étranger au monde de Star Wars puisqu’il a réalisé le final de la première saison de The Mandalorian et il joue le droïde IG-11 dans la série.

Avant d’attaquer Star Wars, Taika Waititi a quelques projets à réaliser. Il travaille actuellement sur Next Goal Wins, un film dans le monde du football, puis il réalisera Thor Love and Thunder qui est attendu pour février 2022 en salles.

On ne s’attend donc pas à voir ce film rapidement mais ce n’est pas étonnant puisque Lucasfilm fait un léger break en ce qui concerne les films Star Wars. Il faudra attendre quelques années avant de revoir un film Star Wars en salles.

Pour finir, Disney a confirmé que Lesley Headland est bien à la tête d’une série Star Wars pour Disney +.

Source : Deadline / Crédit ©DR