Star Wars : Le film de Kevin Feige devrait être « passionné, émotif et unique »

Selon le co-réalisateur d’Avengers Endgame, le film Star Wars de Kevin Feige sera « passionné, émotif et unique ».

Depuis qu’il a été annoncé que Kevin Feige aura la charge d’un film Star Wars, très peu d’information sur le projet ont filtré. Pour l’instant, Feige est occupé avec le Marvel Cinematic Universe.

Si pour l’instant ont ne sait pas grand-chose de ce film, Feige a tout de même confié l’an dernier qu’il explorera des nouveaux personnages et des nouveaux lieux. Et récemment, Joe Russo, le co-réalisateur d’Avengers Endgame, a donné son avis sur ce qu’il pense que sera ce film.

« Star Wars est le premier et le véritable amour de Kevin. C’est un homme qui a un très, très grand sous-sol rempli d’assez d’attirail Star Wars pour remplir un musée. Quoi qu’il fasse, il sera passionné, émotif et unique,» dit Russo à The Hollywood Reporter.

Kevin Feige est vraiment un grand fan de Star Wars, il sera intéressant de voir ce qu’il fait avec la franchise. Ce film ne devrait pas arriver avant un moment puisque la franchise fait une pause sur grand écran.

Source : THR / Crédit ©Lucasfilm