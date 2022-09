Star Wars : Rian Johnson est fier des Derniers Jedi et espère revenir à la franchise

Rian Johnson dit qu’il n’en a pas fini avec la franchise Star Wars et est fier du portrait de Luke Skywalker dans Les Derniers Jedi.

Rian Johnson travaille en ce moment sur Glass Onion : Une Histoire à Couteaux Tirés, la suite d’A Couteaux Tirés qui devrait bientôt sortir sur Netflix. Cependant, Johnson a hâte de retourner dans la galaxie très, très lointaine après son travail sur Star Wars : Les derniers Jedi. Si ce film a été très controversé parmi les fans et les critiques, cinq ans après, Johnson reste très fier de son travail.

Dans une interview à Empire, le réalisateur soutient son travail, y compris la représentation de Luke Skywalker de Mark Hamill, qui s’est avéré être un point particulièrement polarisant parmi les fans.

« Les derniers plans du film, pour moi, ne déconstruisent pas le mythe de Luke Skywalker, ils le construisent, et c’est lui qui l’embrasse », a-t-il déclaré. « C’est lui défiant absolument la notion de « laisser le passé » en embrassant ce qui compte vraiment dans son mythe et ce qui va inspirer la prochaine génération. Donc pour moi, le processus de se dépouiller est toujours dans l’intérêt d’arriver à quelque chose d’essentiel qui compte vraiment. »

Il ajoute : « Je pense qu’il est impossible pour chacun d’entre nous d’aborder Star Wars sans y penser comme un mythe avec lequel nous avons été élevés, et comment ce mythe, cette histoire, s’est ancrée en nous et nous a affectés. L’intention ultime n’était pas de nous dépouiller – l’intention était d’atteindre le pouvoir fondamental du mythe. Et finalement, j’espère que le film est une affirmation du pouvoir du mythe de Star Wars dans nos vies. »

Johnson était censé revenir pour développer sa propre trilogie de films Star Wars, mais Lucasfilm a depuis pivoté pour se concentrer sur les séries de Disney +. La série la plus récente livrée aux fans était Obi-Wan Kenobi portée par Ewan McGregor, qui sera suivie par Andor avec Diego Luna et la saison 3 de The Mandalorian avec Pedro Pascal.

La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a déclaré à Vanity Fair plus tôt cette année que la trilogie de Johnson était en veilleuse. « Rian a été incroyablement occupé avec A Couteaux Tirés et l’accord qu’il a conclu avec Netflix pour plusieurs films », a-t-elle déclaré.

Mais Johnson espère revenir vers Star Wars un jour : « Je suis resté proche de Kathleen et nous nous réunissons souvent pour en parler », a déclaré Johnson à Empire. « C’est juste à ce stade une question de calendrier et de moment où cela peut arriver. Cela me briserait le cœur si j’avais fini, si je ne pouvais pas revenir sur ce terrain de jeu à un moment donné. »

En attendant de voir si Johnson reviendra pour sa trilogie Star Wars, Glass Onion : Une Histoire à Couteaux Tirés sortira le 23 décembre sur Netflix.

Source : Empire / Crédit ©Lucasfilm