Star Wars Rogue Squadron : Le film de Patty Jenkins retiré du calendrier de Disney

Disney a retiré le film Star Wars Rogue Squadron de Patty Jenkins de leur agenda des films à venir.

Le « Rogue Squadron » de Patty Jenkins n’est pas prêt de s’envoler. En décembre 2020, Disney a annoncé que la réalisatrice de Wonder Woman réaliserait un nouveau film Star Wars, une aventure intergalactique centrée sur une « nouvelle génération de pilotes de chasseurs stellaires ».

A l’époque, Jenkins était très heureuse de cette nouvelle aventure et elle avait partagé une vidéo personnelle célébrant la nouvelle, expliquant qu’elle était la fille d’un pilote de chasse et qu’elle avait hâte de raconter une nouvelle histoire se déroulant dans une galaxie très, très lointaine.

Mais depuis, il y a eu peu de nouvelles concernant Rogue Squadron. Le film devait initialement sortir en salles à Noël 2023, mais la production a été retardée en novembre 2021 en raison du calendrier chargé de Jenkins. Son film Cléopâtre avec Gal Gadot était notamment la raison invoquée pour ce retard.

En mai, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a déclaré à Vanity Fair que Rogue Squadron était en attente pour le moment, expliquant que le film était « un peu mis de côté pour le moment ». « Patty développe davantage le script », a expliqué Kennedy à l’époque.

Maintenant, Disney a rendu cela officiel. : Rogue Squadron a été retiré du calendrier de sortie officiel du studio, sans nouvelle date fixée. Cela semble être un exemple de plus que Lucasfilm et Disney préfèrent se concentrer sur les séries Star Wars qui se multiplient sur Disney+.

Pour le moment, les nouvelles côté films Star Wars sont assez légères. On sait que Taika Waititi a un long métrage en développement et que le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a aussi un projet sur le feu. Et bien sûr, il y a la trilogie de Rian Johnson (Les Derniers Jedi) qui est aussi mise sur pause, mais qu’il espère réaliser un jour.

Là où Lucasfilm ne chaume pas, ce sont les séries Star Wars. Obi-Wan Kenobi porté par Ewan McGregor a été diffusée cette année tandis que Andor avec Diego Luna arrive ce mois-ci. Et en 2023 The Mandalorian reviendra pour sa saison 3 et une nouvelle série mettant en vedette Rosario Dawson dans le rôle d’Ahsoka sera également sur la plateforme Disney+. De plus, deux nouvelles séries live-action Star Wars, Skeleton Crew et The Acolyte, sont également en développement, sans parler de toute une série de projets animés.

Nous devrons attendre et voir ce que l’avenir réserve à Rogue Squadron. Mais en attendant, si vous voulez retourner dans une galaxie très, très lointaine, ça se passe sur le petit écran.

Source : EW / Crédit ©Disney