Star Wars : Damon Lindelof scénariste d’un film réalisé par l’oscarisée Sharmeen Obaid-Chinoy

Lucasfilm prépare un nouveau film Star Wars écrit par Damon Lindelof et réalisé par l’oscarisée Sharmeen Obaid-Chinoy.

Damon Lindelof s’apprête à partir dans une galaxie très lointaine. Selon Deadline, le co-créateur de Lost qui a longtemps collaboré avec J.J. Abrams – lui-même cinéaste de Star Wars – travaille sur le scénario d’un nouveau film pour Lucasfilm qui serait réalisé par l’oscarisée Sharmeen Obaid-Chinoy.

Sharmeen Obaid-Chinoy a déjà une relation avec Disney puisqu’elle a récemment réalisé des épisodes de Miss Marvel. La réalisatrice canadienne d’origine pakistanaise a remporté deux Oscars pour ses documentaires Saving Face (2012) et A Girl in the River : The Price of Forgiveness (2015). Elle a récemment été annoncée à la réalisation de son premier film scripté Brillance, produit par Will Smith.

Lindelof – dont les crédits incluent Prometheus et Star Trek Into Darkness réalisé par Abrams – co-écrira le nouveau film Star Wars avec un partenaire d’écriture encore non révélé. Evidemment pour le moment, l’intrigue reste sous scellé, mais selon Deadline, le projet est bien plus avancé que les films de Patty Jenkins (qui a été récemment mis en pause) ainsi que celui de Taika Waititi.

« À un moment donné, mais certainement pas dans un avenir immédiat, j’aimerais faire quelque chose dans l’univers de Star Wars », a déclaré Lindelof dans une interview en mars dernier. « Peut-être que dans une décennie, je ne serais plus blâmé pour l’avoir ruiné. Ce serait super. »

Depuis la sortie du dernier volet de la saga Skywalker réalisé par J.J. Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker en décembre 2019, Lucasfilm concentre ses efforts Star Wars sur ma télévision avec les séries Disney+ The Mandalorian, Le Livre Boba Fett, Obi-Wan Kenobi et Andor sans compté la série à venir centrée sur Ahsoka Tano.

Lucasfilm a deux films Star Wars sans titre sur son calendrier : un pour le 19 décembre 2025 et l’autre pour le 17 décembre 2027. Si le film est aussi avancé qu’annoncé par Deadline, c’est peut-être celui qui est prévu pour 2025.

On attend d’avoir plus d’informations sur ce nouveau film Star Wars.

Source : Deadline / Crédit ©DR