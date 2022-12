Avatar la Voie de L’eau : Un « chef-d’œuvre visuel » selon les premières réactions

Les premières réactions pour Avatar la Voie de L’eau commencent à tomber et décrivent le film comme un « chef-d’œuvre visuel ».

Les premières projections pour le film Avatar la Voie de L’eau se déroulent actuellement et les critiques cinéma américains commencent à partager leur sentiment sur la suite du film sorti il y a 13 ans. Et pour le moment, les réactions sont plutôt positives, louant surtout le visuel de cette suite, mais également l’émotion qui s’en dégage.

« Heureux de dire Avatar : la voie de l’eau est phénoménale », a écrit Erik Davis de Fandango. « Plus grand, meilleur et plus émouvant qu’Avatar, le film est visuellement époustouflant, viscéral et incroyablement captivant. L’histoire, le spectacle, la spiritualité, la beauté – c’est le cinéma et la narration à leur paroxysme. »

AVATAR: THE WAY OF WATER is breathtakingly beautiful with the most incredible VFX I have ever seen (I saw it in 3D); the story itself is weaker than the first and feels drawn out at 3 hours & 10 minutes, but it’s always great to look at & the last hour is amazing. #Avatar pic.twitter.com/8dEhtvRb4P — Scott Mantz (@MovieMantz) December 6, 2022

Mike Ryan d’Uproxx a tweeté : « Ouais, ne pariez jamais contre James Cameron. J’essaie d’épargner l’hyperbole, mais je n’ai jamais rien vu de tel d’un point de vue technique et visuel. C’est époustouflant. Peut-être trop époustouflant. Parfois, je ratais des points de l’intrigue parce que je fixais un poisson de Pandora. » Il a poursuivi : « Quelqu’un m’a envoyé un texto : ‘Quelle est la partie la plus visuellement impressionnante du film ?’ Et j’ai répondu : ‘Le tout honnêtement.' »

AVATAR: THE WAY OF WATER: Yeah never bet against James Cameron. Trying to spare hyperbole, but I’ve never seen anything like this from a technical, visual standpoint. It’s overwhelming. Maybe too overwhelming. Sometimes I’d miss plot points because I’m staring at a Pandora fish — Mike Ryan (@mikeryan) December 6, 2022

Alors que les visuels semblent recevoir une reconnaissance quasi universelle de la même manière que son prédécesseur, certains critiques ont trouvé que les éléments de l’histoire manquaient en comparaison. Scott Mantz a écrit : « L’histoire elle-même est plus faible que la première et semble s’étirer sur 3 heures et 10 minutes, mais c’est toujours agréable à regarder et la dernière heure est incroyable. »

AVATAR: THE WAY OF WATER is breathtakingly beautiful with the most incredible VFX I have ever seen (I saw it in 3D); the story itself is weaker than the first and feels drawn out at 3 hours & 10 minutes, but it’s always great to look at & the last hour is amazing. #Avatar pic.twitter.com/8dEhtvRb4P — Scott Mantz (@MovieMantz) December 6, 2022

Pour Perri Nemiroff de Collider, le film est « assez incroyable. » Elle ajoute : « J’avais confiance que James Cameron élèverait la barre avec les effets, mais ces visuels sont époustouflants. Des plans sublimes les uns après les autres. Mais ce que j’aime le plus, c’est la façon dont les prouesses techniques se sentent toujours au service du personnage et de la construction du monde. «

#AvatarTheWayOfWater is pretty incredible. I had faith James Cameron would raise the bar w/ the effects but these visuals are mind-blowing. One stunning frame after the next. But the thing I dug most is how the technical feats always feel in service of character & world-building. pic.twitter.com/MXeN3z8BnP — Perri Nemiroff (@PNemiroff) December 6, 2022

Et la rédactrice en chef d’EW, Yolanda Machado, l’a comparé à un Sauvez Willy pour la génération Z. « James Cameron est un maître de la technologie … et sa direction est la plus précise ici », a-t-elle écrit. « Le film dans son ensemble, bien qu’il soit une merveille technologique avec un monde à couper le souffle, est juste […] Danse avec les Loups et Sauvez Willy pou la Gen Z. »

James Cameron is a technology master… and his direction is at its most precise here. The film as a whole, while a technological marvel with a breathtaking world, is just 🤣. Dances with Wolves and Free Willy for Gen Z!

Pee beforehand. #Avatar #AvatarTheWayofWater — Yolanda Machado (@SassyMamainLA) December 6, 2022

Ce ne sont que quelques exemples, mais clairement, le film tient son pari visuellement, c’est ce qu’on retient le plus de ces réactions.

La suite d’Avatar qui arrive 13 ans après, ramènera le public sur la belle planète Pandora, avec Zoe Saldaña reprenant son rôle de Neytiri, une native Na’vi, et Sam Worthington dans le rôle de Jake Sully, le soldat humain devenu Na’ vi. Le film suit la famille de leurs personnages et la nouvelle menace à laquelle ils sont confrontés. Les nouveaux ajouts au casting incluent Edie Falco, Michelle Yeoh, Kate Winslet, Cliff Curtis, et plus encore.

Réalisé par James Cameron, Avatar la Voie de l’Eau sort le 14 décembre.

Crédit ©20th Century Studios/Disney