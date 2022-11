DC : James Gunn à la rescousse de Legends of Tomorrow, l’Ayer Cut et d’autres ?

Le nouveau patron de DC Studios, James Gunn, répond aux appels pour « sauver » Legends of Tomorrow et d’autres propriétés DC.

Le co-PDG de DC Studios nouvellement installé, James Gunn, a entendu les appels des fans pour sauver Legends of Tomorrow, l’AyerCut de Suicide Squad de 2016 et d’autres projets. Mais pour le moment, son objectif et celui de Peter Safran se concentrent sur « l’histoire à venir, l’élaboration du nouveau DCU ».

Le 1er novembre, Gunn et son partenaire de production de longue date Safran sont officiellement entrés dans leurs nouveaux rôles en tant que coprésidents de DC Studios (anciennement DC Films), où ils supervisent « la direction créative globale de la célèbre franchise de super-héros à travers le cinéma, la télévision, et l’animation sous une nouvelle bannière unifiée. »

Mais quelques jours seulement après le début de leur nouveau poste, les patrons de DC Studios ont entendu les cris des fans pour ressusciter les séries Legends of Tomorrow, Batwoman, parmi d’autres projets DC annulés ou mis à l’écart sans cérémonie.

Dans un fil de discussion posté dimanche après-midi, Gunn a déclaré qu’il « avait ouvert Twitter à la fin d’un long week-end créatif pour voir les nombreux tweets sur #SaveLegendsofTomorrow et #ReleaseTheAyerCut et le soutien des fans pour d’autres projets DC au fil des ans. La majorité de ces demandes étaient enthousiastes et respectueuses. »

« En tant que nouveaux (et tout premiers) PDG de DC Studios », a-t-il poursuivi, « Peter et moi pensons qu’il est important que nous vous reconnaissions, les fans, et que nous vous fassions savoir que nous entendons vos différents désirs concernant les voies à suivre pour DC. »

« Bien que notre capacité à interagir sur Twitter ait été réduite en raison de la charge de travail de nos nouveaux postes, nous sommes à l’écoute et nous sommes ouverts à tout alors que nous entamons ce voyage », a déclaré Gunn aux fans, « et nous continuerons à le faire pour les prochaines années. »

Cela dit, « tout notre objectif initial est l’histoire à venir, la mise au point du nouveau DCU et la narration de la plus grande histoire jamais racontée à travers plusieurs films, séries TV et projets d’animation », a expliqué Gunn. « Nous invitons tous les fandoms de DC de tout le multivers – et tout le monde aussi – dans ce nouvel univers. Nous avons hâte d’en révéler plus. »

Le 29 avril de cette année, Legends of Tomorrow et Batwoman faisaient partie des séries qui ont appris qu’elles ne reviendraient pas sur la CW pour une saison supplémentaire alors qu’un nouveau propriétaire prendrait le relais, Nexstar. Depuis, The Flash et Nancy Drew ont appris qu’ils entreraient dans leurs dernières saisons, tout comme Riverdale, tandis que Stargirl de DC se terminera après sa troisième saison en cours.

Si James Gunn se dit à l’écoute des fandoms, cela ne garantie pas un retour des séries mais donne au moins un peu d’espoir de voir ces histoires avoir peut-être une fin correcte.

Source : Deadline / Crédit ©Warner Bros TV/CW