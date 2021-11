Les éternels : Chloé Zhao confirme l’identité de la voix qui parle à Dane dans la scène post-crédit

A l’occasion de la promo du film les Eternels, Chloé Zhao a confirmé l’identité de celui qui parle à Dane Whitman dans la scène post-générique autour de Black knight.

Alors que le film Les Eternels continue à diviser les fans et ou spectateurs pour ses prises de positions autour de la diversité ou son récit – allant même jusqu’à être interdit dans certains pays du monde – détonnant visuellement et scénaristiquement avec ce qu’on a pu voir précédemment dans le MCU, les fans se concentrent avant tout sur les indices laissés dans les séquences post-génériques de ce dernier, grande tradition des films MARVEL.

Deux scènes, l’une introduisant pour la première fois le frère de Thanos, lui-même éternel, et la dernière, qui elle revient sur le personnage de Dane Whitman, petit ami de Sersi dans le film de Chloé Zhao.

Alors que tout le monde imaginait Doctor Strange être celui derrière la voix qui le met en garde dans cette scène, imaginant ainsi qu’il servira de guide au personnage de Kit Harrington dans sa nouvelle destinée de chevalier noir, il semblerait, selon la réalisatrice du film qu’il s’agirait bien d’un tout autre personnage.

Logique quand on sait que Doctor Strange n’est pas le meilleur des mentor vu son caractère égotique. Que Dane le mentionne plusieurs fois dans le film les Eternels, n’était pas indice suffisant pour que ce dernier soit bel et bien celui qui se cachait derrière la voix mystérieuse hors champs de cette scène post-générique.

D’après la réalisatrice, à l’occasion d’une interview en pleine promo du film avec le site Fandom, il s’agirait d’un tout autre personnage légendaire de l’écurie Marvel. « C’est la voix d’un de mes super-héros favoris, Mr Blade en personne. Yes. Blade Blade Blade ! . »

Un personnage légendaire qui devrait avoir un nouveau un film solo autour de lui, un reboot de la franchise portée par Guillermo del Toro et Stephen Norrington avec Wesley Snipes. Le nouveau visage de Blade sera Mahershala Ali. C’est donc bien lui qui parle à Dane dans cette fameuse scène.

On peut imaginer ainsi que Blade sera le guide de Dane dans l’apprentissage de sa destinée à l’épée (bien qu’on connait tous le talent de Kit grâce à une certaine Game of Thrones.).

Une présence logique quand on connait le personnage, lui aussi maniant l’épée. De quoi alimenter les théories les plus folles concernant les membres des futurs Avengers dans cette phase 4 du MCU.

En attendant la sortie de Blade, avec une production qui commencera seulement en été 2022, et peut-être imaginerh une première rencontre entre les deux personnages, les déçus qui étaient persuadés de revoir le personnage de Benedict Cumberbatch aux côté de Kit Harrington, pourront se consoler avec Spider-Man 3 No way home dès le 15 décembre prochain en salles, avant Doctor Strange 2 Multiverse of Madness prévu pour le 4 Mai 2022.

Crédit photos : ©MArvel/Disney