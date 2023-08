Barbie : Le film passe le milliard de dollars au box office mondial

Le film Barbie passe le milliard de dollars au box office, alors que la réalisatrice Greta Gerwig entre dans l’histoire.

Margot Robbie pensait avoir survendu Barbie en disant aux studios que le film « rapporterait un milliard de dollars ». Elle avait raison, le film a passé la barre du milliard pour son troisième week-end dans les salles du monde entier.

Le film réalisé par Greta Gerwig sur la poupée la plus célèbre du monde est devenu le deuxième film cette année à franchir la barre du milliard de dollars dans le monde. Le film le plus rentable de l’année (jusqu’à présent), Super Mario Bros. le Film, a accompli cet exploit en avril dernier après quatre semaines sur les écrans.

C’est aussi un exploit qui entre dans l’histoire. En effet, Barbie fait de Gerwig la 29e personne et la première femme réalisatrice en solo à rejoindre le club des réalisateurs qui ont atteint le milliard de dollars.

Sue le territoire nord-américain, Barbie cumule 459,4 millions de dollars si on ajoute le total à l’international le film a rapporté 1,03 milliard de dollars, selon Comscore.

De son côté, Oppenheimer, qui a bien été boosté par le marketing de Barbie, s’en sort très bien avec une recette de 228,6 millions de dollars en Amérique du Nord et passe la barre du demi-milliard avec un total de 552,9 millions dans le monde.

Suivant la création de la bombe atomique, Oppenheimer est actuellement le cinquième plus grand succès du réalisateur Christopher Nolan et le film le plus rentable sur la Seconde Guerre mondiale de tous les temps.

