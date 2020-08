Télévision Française : Diffusions de films tous les jours et bandes-annonces autorisées

Deux nouveaux décrets autorisent désormais la diffusion de films à la télévision tous les jours et permet enfin les bandes-annonces de films.

Avec les plateformes de streaming qui prennent de plus en plus de place dans la vie des français, le gouvernement a décidé d’autoriser la diffusion des films de cinéma tous les jours à la télévision. Ainsi, la loi interdisant de diffuser des longs-métrages de cinéma certains jours a été abolie et les chaines françaises peuvent faire ce qu’elles veulent.

Tout d’abord, un premier décret autorisant notamment la publicité ciblée, permet désormais aux chaines de passer des spots TV et des bandes-annonces de films. Celles-ci étaient jusqu’ici interdites, pour éviter d’avantager les gros studios et protéger les films indépendants, qui n’ont pas toujours les moyens de se payer des campagnes publicitaires, contrairement aux « blockbusters » américains.

Cependant, le décret prévoit que cette autorisation de la publicité pour le cinéma à la télévision fera l’objet d’un rapport d’évaluation dans un délai de quinze mois, afin de vérifier son impact sur la filière du cinéma, et notamment d’évaluer le profil des films qui profiteront de cette réforme.

C’est un second décret, également publié au Journal officiel jeudi, qui met fin à une règle très restrictive pour les chaînes du paysage audiovisuel français : celle qui leur interdisait de diffuser en clair des films le mercredi soir, le vendredi soir ou le samedi. Une disposition qui visait à protéger les salles de cinéma, mais qui n’a plus vraiment lieu d’être avec la concurrence des plateformes de streaming comme Netflix et Amazon. Les chaînes réclamaient la suppression de cette règle depuis un moment, elles ont enfin eu gain de cause.

Cet assouplissement des règles pourra aider les chaines de télévisions françaises a développer leurs revenus publicitaires et de ce fait, leur permettra de réinvestir dans le cinéma et la création originale.

Source : Le Monde / Crédit ©DR