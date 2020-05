Ghost Rider : Une nouvelle version serait en préparation

Marvel Studios aurait l’intention de réintroduire le personnage de Ghost Rider sous une nouvelle version.

Ghost Rider serait sur le point de revenir sous les feux des projecteurs dans le MCU. Après l’abandon d’une série Hulu avec Gabriel Luna, Marvel aurait décidé de réintroduire le personnage sous une autre forme.

Nicholas Cage a initialement joué le rôle de Johnny Blaze dans la première adaptation sur grand écran et sa suite. Les deux films ont été réalisés sous l’égide de Sony, mais les droits sont depuis revenus à Marvel Studios, qui a réintroduit le personnage dans la saison trois d’Agents of S.H.I.E.L.D. avec Gabriel Luna dans le rôle de Robbie Reyes, une autre version de Ghost Rider.

Maintenant, il semble que le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, cherche à ramener une nouvelle version de Ghost Rider dans le MCU. Malheureusement, il semble que Gabriel Luna ne reprendra dans le rôle-titre. Pour le moment on ne sait pas qui assumera le rôle et si ce sera pour le grand écran ou une série Disney +.

Cela étant dit, on pense que Feige se tournerait vers la version originale Johnny Blaze du personnage et non celle de Robbie Reyes. La rumeur dit qu’il pourrait faire son entrée via Doctor Strange in the Multiverse of Madness ou à travers la série WandaVision. Ce sont en effet deux projets qui pourraient être un bon véhicule pour réintroduire un tel personnage mystique.

Gardez en tête qu’il s’agit d’une rumeur et que rien n’a été confirmé par Marvel. Cela dit, ce n’est pas la première fois qu’une telle rumeur circule.

Source : The Direct