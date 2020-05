Avatar 2 : Nouvelles images du tournage sous l’eau

Découvrez de nouvelles images du tournage aquatique des suites de la saga Avatar.

De nouvelles photos prises dans les coulisses du tournage du film Avatar 2 ont fait surface via le compte officiel de la saga. Alors que l’équipe attend de reprendre le tournage, des images sont à découvrir.

Sur la première photo, on peut voir James Cameron diriger les acteurs avant qu’ils ne plongent pour une performance sous l’eau. Et sur la seconde image, on peut découvrir la technologie utilisée pour filmer sous l’eau.

Le tweet explique que « cette couche de blanc à la surface de l’eau est composée de boules flottantes qui empêchent les lumières d’interférer avec le tournage sous l’eau. »

