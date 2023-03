Scream 7 : Les réalisateurs sont confiants pour un autre volet

Les réalisateurs de Scream 6 sont confiants pour un Scream 7, qu’ils soient impliqués ou non.

Alors que Scream 6 sort demain dans les salles françaises, il est bien possible que la saga ne s’arrête pas là. La franchise d’horreur sévit depuis 1996 et les réalisateurs du dernier opus, le collective Radio Silence, espèrent que Scream VII et d’autres films suivront.

« Nous espérons », a déclaré Matt Bettinelli-Olpin à Deadline à propos d’un septième volet, lors de l’avant-première du film à New York. « Nous voulons regarder des films Scream, que nous soyons impliqués ou non, pour le reste de nos vies. »

Tyler Gillett a convenu que l’idée était de continuer la franchise en ajoutant : « Nous sommes si heureux qu’elle soit de retour. »

Le dernier épisode de la franchise se déroule dans la Big Apple, un cadre complètement différent pour le film comparé à ce que le créateur Kevin Williamson a défini pour les personnages originaux.

Lors de l’avant-première, Williamson a parlé à Deadline à propos des choix des scénaristes de Scream VI James Vanderbilt et Guy Busick. Il avoue avoir été hésitant au début : « J’étais un peu hésitant parce que je me disais : ‘Comment pouvez-vous rendre ça effrayant à New York ?’ », a-t-il déclaré.

« Eh bien, ils ont compris, ils savaient exactement comment le faire. Je n’avais pas réalisé à quel point la ville de New York peut être effrayante, puis vous revenez en arrière et dites : « Eh bien, j’avais l’habitude de vivre ici. » Et il y a tellement de fois où vous marchez dans la rue et qu’il n’y a personne. Et vous montez dans le métro et il y a une ou deux personnes, et ça vous rend nerveux. C’est effrayant de penser à quel point la ville de New York peut être effrayante parce que je vivais ici… mais je pense qu’ils l’ont exploitée et ils ont réussi à trouver comment la rendre vraiment effrayante. »

Avec entre autres, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Jack Champion, Henry Czerny, Mason Gooding, Jenna Ortega et Courteney Cox, Scream 6 sort ce 8 mars en salles.

Source : Deadline / Crédit ©Paramount