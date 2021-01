Wonder Woman 1984 : Patty Jenkins n’est pas guerre contre Warner Bros

Patty Jenkins dit qu’il n’y a jamais eu de guerre entre elle et Warner Bros à propos de Wonder Woman.

Patty Jenkins souhaite mettre les pendules à l’heure concernant des rumeurs qui circulent au sujet de sa relation avec les studios Warner Bros. Une interview donnée par la réalisatrice de Wonder Woman et reprise par plusieurs médias, laisse penser que c’est la guerre entre elle et les studios.

Ce n’est pas le cas, Jenkins dit qu’elle n’est absolument pas en guerre contre le studio. Sur Twitter, elle écrit : « Les versions de cet article semblent être partout et [ne sont] pas vraies. Il n’y a pas eu de «guerre» avec Warner Bros pour [Wonder Woman]. Je parle de 10 ans de discussions avec 10 cadres différents. »

« Et [toute] cette histoire de couverture concernait d’autres projets dans d’autres studios. Je me suis sentie extrêmement soutenue dans ma vision des deux films par [Warner Bros.], [Zack Snyder,] tous les producteurs et tout le monde à bord de notre équipe éventuelle. C’était juste un long chemin à parcourir pour y arriver. Calmons les gros titres dramatiques comme «guerre». »

I felt extremely supported in my vision on both films by @wbpictures, @ZackSnyder all the producers and everyone on board our eventual team. Just was a long road to get to make it. Let’s chill the dramatic headlines like « war ». https://t.co/V7Tj1rOTBS — Patty Jenkins (@PattyJenks) January 6, 2021

La référence à « cette histoire de couverture » que Patty Jenkins évoque est apparue pour la première fois lors d’une interview que la cinéaste a donnée à Marc Maron. Dans cette interview, Jenkins a déclaré qu’elle était souvent embauchée pour des projets en tant que réalisatrice « symbolique » qui était seulement censée se tenir prête et laisser les hommes travailler sur le projet dans les coulisses.

« Ils voulaient m’embaucher comme une couverture; ils voulaient que je me promène sur le plateau en tant que femme, mais c’était leur histoire et leur vision. Et mes idées ? Ils ne voulaient même pas lire mon scénario, » a confié Jenkins dans le podcast WTF de Marc Maron.

Elle ajoute : « Donc, cela est définitivement arrivé, même lorsque j’ai rejoint Wonder Woman pour la première fois, j’ai dit : « Euh, ouais, d’accord, mais faisons les choses autrement. » Mais je me suis dit: «Les femmes ne veulent pas voir ça. Etre dure et coupe la tête des gens, ce n’est pas ce que … Je suis fan de Wonder Woman, ce n’est pas ce que nous recherchons. Pourtant, je pouvais ressentir cette nervosité tremblante [de leur part] de mon point de vue. »

Jenkins semble être en bons termes avec les studios puisqu’elle a signé pour un nouveau volet de Wonder Woman. S’il y avait des problèmes, ils ont dû être résolus.

