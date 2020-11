LEGO Star Wars Joyeuses Fêtes : Grande Aventure à travers l’univers (bande-annonce)

Découvrez la bande-annonce de LEGO Star Wars Joyeuses Fêtes, un épisode spécial pour les fêtes qui réunit les personnages Star Wars.

Disney+ et Lucasflm ont dévoilé une première bande-annonce pour LEGO Star Wars Joyeuses Fêtes, une comédie d’aventure d’animation qui réunis plusieurs personnages tirés des différents films et différentes séries Star Wars. Il y a même une apparition de « Bébé Yoda ».

Ce spécial a deux histoires principales. Comme l’explique le producteur exécutif James Waught « il ya une histoire A et une histoire B ». Il confie à EW : « L’histoire ‘A’ est sur Kashyyyk où Rey, Poe, Rose et Finn essaient tous de créer la plus grande fête du Jour de la Vie pour Chewie et sa famille. Ensuite, l’histoire B est que Rey part à la recherche de connaissances au Temple Jedi qui la mène à travers l’histoire des films. »

Cette bande-annonce promet une aventure amusante et festive à travers la franchise Star Wars. Lucasfilm et Disney souhaitent apparemment raviver la fête du Jour de la Vie qui avait fait ses débuts dans l’infâme spécial de 1978 diffusé sur CBS. Qui sait, c’et peut être le début d’une nouvelle tradition pour la franchise si de spécial fête en LEGO séduit le public.

LEGO Star Wars : Joyeuses Fêtes, sera disponible en streaming dès le 17 novembre sur Disney+

LEGO Star Wars : Joyeuses Fêtes – bande-annonce