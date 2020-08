Captain Marvel 2 : Nia DaCosta à la réalisation

Nia DaCosta, réalisatrice du nouveau Candyman, sera derrière la caméra pour Captain Marvel 2.

Captain Marvel 2 a trouvé sa réalisatrice. Selon Deadline, Nia DaCosta, réalisatrice du nouveau Candyman, a été engagé par Marvel pour réaliser le prochain volet des aventures de Carol Danvers avec Brie Larson dans le rôle principal. DaCosta reprend ainsi les rênes de Ryan Fleck et Anna Boden qui ont réalisé le premier film.

Megan McDonnell, qui a écrit sur la prochaine série WandaVision de Disney +, écrit le scénario de Captain Marvel 2. Il reste à voir quand et où la suite de Captain Marvel aura lieu. Le premier film se déroulait dans le passé, dans les années 90 puis Carol est revenue dans le présent pour Avengers Endgame.

En 2018, Nia DaCosta s’est faite remarquée avec son premier film, Little Woods avec Tessa Thomson et Lilly James. Après ça, Jordan Peele l’a recrutée pour réaliser le film Candyman, suite spirituel du film original, le classique d’horreur sortie dans les années 90.

Le choix de DaCosta est intéressant. Comme le souligne Deadline, cela donnera une nouvelle perspective et un vent d’air frais à la franchise. DaCosta ajoute aussi à la diversité derrière la caméra puisque c’est l’une des rares femmes noires à réaliser un film de super-héros à gros budget.

Notez que pour le moment, ni Disney ou Marvel Studio n’a commenté cette information mais Deadline est d’ordinaire bien renseigné.

Avec la pandémie de coronavirus, on ne sait as encore quand le tournage commencera mais on sait que le film est prévu pour une sortie en juillet 2022.

Source : Deadline / Crédit ©DR/Marvel