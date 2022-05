X-Men : Elizabeth Olsen veut en faire partie s’ils arrivent dans le MCU

Elizabeth Olsen ne sait pas ce que la suite du MCU réserve à Scarlet Witch mais elle aimerait être là si les X-Men reviennent.

Quand Elizabeth Olsen a signé pour jouer Wanda Maximoff alias Scarlet Witch dans l’univers cinématographique Marvel, elle n’a pas eu à se soucier de l’histoire du personnage des comics liée aux X-Men. En effet, alors que Marvel Studios a pu utiliser le personnage dans des films en raison de son affiliation avec les Avengers, 20th Century Fox détenait les droits de tout ce qui concernait les mutants. Le MCU n’a donc pas pu utiliser ce matériel et a dû trouver une nouvelle origine pour ses pouvoirs.

Cependant, sept ans après Avengers : l’ère d’Ultron, ce n’est plus le cas, car la fusion Disney-Fox signifie que bientôt les X-Men deviendront une grande partie du MCU. Pour le moment, nous ne savons pas exactement quand ni comment cela se produira – mais Elizabeth Olsen est certainement ravie, étant donné qu’elle ne sait pas vraiment ce que l’avenir réserve à Scarlet Witch à la suite de Doctor Strange In The Multiverse Of Madness.

Dans une interview accordée à Cinemablend, Olsen partage son enthousiasme sur la suite, même si pour le moment, elle n’a aucune idée des plans de Marvel Studios : « Je ne sais pas vraiment ce que je vais faire ensuite après ce film. Je ne sais pas vraiment. Je veux savoir ce que veulent les fans et quelles sont les idées. Mais je suppose que vous venez de le dire, si nous ramenons X-Men, je veux être là ! Je n’ai pas encore de projets concrets. Je suis très heureuse d’en parler avec Kevin [Feige] à un moment donné. »

Il est presque inévitable que les X-Men intègrent le MCU d’une manière ou d’une autre, surtout après Doctor Strange 2. On attend de voir quel rapport Wanda aura avec eux à l’avenir.

Doctor Strange in The Multiverse of Madness est actuellement ans les salles de cinéma.

Source : Cinemablend / Crédit ©Marvel