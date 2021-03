Thor Love and Thunder : Natalie Portman se transforme en Mighty Thor (photos)

Nouvelles photos de Natalie Portman sur le tournage de Thor Love and Thunder, qui se transforme en Mighty Thor.

La transformation de Natalie Portman en The Mighty Thor se dévoile grâce à quelques images des coulisses du tournage de Thor: Love and Thunder. L’actrice reviendra dans l’univers cinématographique Marvel en tant que l’astrophysicienne Jane Foster, mais cette fois, elle aura un rôle beaucoup plus important et plein d’action qu’elle n’a jamais eu auparavant.

Les nouvelles images récemment publiées par le Daily Mail montrent Natalie Portman portant des vêtements lambda, mais les choses seront très différentes pour Jane Foster cette fois-ci.

On découvre l’actrice tenue par une plate-forme et deux hommes vêtus de bleu de la tête aux pieds dans le but d’être retirés en post-production. C’est clairement une scène dans laquelle Jane vole. Les images pourraient même provenir de sa première transformation en The Mighty Thor, l’alter ego de super-héroïne de Foster, apparu dans les pages des comics Marvel.

Okay there are more photos in here but I’m too overwhelmed to tweet them all so here is the link. Photo credits go to Daily Mail: https://t.co/o8Vt8tExk7 — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) March 5, 2021

Thor: Love and Thunder devient rapidement l’un des projets les plus intrigants de Marvel. Le film ressemble de plus en plus à une équipe non officielle des Avengers.

Dans Thor Love And Thunder, Chris Hemsworth est accompagné de Tessa Thompson qui revient dans le rôle de Valkyrie ; Natalie Portman reprendra son rôle de Jane Foster et Jaimie Alexander reviendra en Lady Sif. Christian Bale sera le méchant Gorr le Boucher des Dieux.

Il se dit également que plusieurs membres des Gardiens de la Galaxie, dont Chris Pratt, Dave Bautista et Karen Gillan seront présents dans le film et que Matt Damon ferait aussi une apparition.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder sortira en mai 2022.

Source : Daily Mail / Crédit ©Marvel Studios/Disney/DR