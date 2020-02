Kirk Douglas : Mort d’une légende d’Hollywood à 103 ans

Kirk Douglas, légende du cinéma Hollywoodien, est mort à l’âge de 103 ans. TCM Cinéma bouscule sa programmation.

C’est une autre légende du cinéma qui vient de nous quittés. A 103 ans, Kirk Douglas, connu entre autre pour son rôle dans Spartacus, s’en est allé ce mercredi 5 février. C’est la famille de l’acteur qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux.

« C’est avec une immense tristesse que mes frères et moi annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd’hui à l’âge de 103 ans, » déclare son fils, l’acteur Michael Douglas. « Pour le monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma, (…) mais pour moi et mes frères, Joel et Peter, il était simplement papa », écrit l’acteur. « Kirk a eu une belle vie et il laisse derrière lui des films pour les générations à venir, et le souvenir d’un philanthrope reconnu qui a œuvré pour le bien public et la paix dans le monde », continue Michael Douglas.

De son vrai nom Issur Danielovitch Demsky, Kirk Douglas est né le 9 décembre 1916 à Amsterdam, petite ville de l’Etat de New York. Malgré son enfance misérable, ce fils de chiffonnier juif ayant fui la Russie, était fasciné par le cinéma.

Après s’être enrôlé dans la Marine durant la Seconde Guerre mondiale, il décroche de petits rôles avant de rencontrer enfin le succès dans Le Champion. Il fait ensuite son trou à Hollywood qui lui ouvre ses portes et enchaîne les films. Il en aurait fait une centaine au total, dont certains sont devenus des classiques : 20 000 lieues sous les mers (1954), Les Sentiers de la gloire (1957) de Stanley Kubrick, qu’il retrouve pour le péplum Spartacus (1960), qui fait une star reconnue dans le monde.

Ce week-end ce tiendront les Oscars, on s’attend ainsi à c que l’Académie lui rendre hommage. Sur Twitter, l’Académie dit « au revoir à une légende d’Hollywood. » accompagné d’une citation de Douglas qui disait vouloir être acteur depuis l’enfance.

“I wanted to be an actor ever since I was a kid in the second grade. I did a play, and my mother made a black apron, and I played a shoemaker. After the performance, [my father] gave me my first Oscar: an ice cream cone.” -Kirk Douglas

Goodbye to a Hollywood legend. pic.twitter.com/vnu1Hkb2FA

— The Academy (@TheAcademy) February 5, 2020