Spider-Man 3 : Alfred Molina de retour et peut-être Emma Stone et Kirsten Dunst

Alfred Molina est annoncé de retour en Doctor Octopus dans le prochain Spider-Man et d’autres seraient aussi peut-être de retour.

Depuis quelque temps, une rumeur annonce la présence de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le prochain film Spider-Man aux côtés de Tom Holland. Récemment, cette rumeur s’est faite encore plus insistante et aujourd’hui, on apprend que d’autres acteurs et actrices pourraient revenir et reprendre leurs rôles des films précédents.

Tout d’abord, il est confirmé qu’Alfred Molina reprendra son rôle de Doctor Octopus qu’il jouait dans Spider-Man 2. Il rejoint Jamie Foxx qui a été précédemment annoncé de retour en Electro, un rôle qu’il tenait dans The Amazing Spider-Man 2. Il a aussi été confirmé que Benedict Cumberbatch revenait en tant que Doctor Strange pour la suite, bien que l’on ne sache pas quelle sera l’ampleur de son rôle.

Le site Collider rapporte qu’Andrew Garfield de The Amazing Spider-Man aurait déjà signé et que Tobey Maguire de la trilogie originale de Sam Raimi, serait en pourparlers avec Sony et Marvel pour potentiellement apparaître dans Spider-Man 3. Sa co-star Kirsten Dunst reviendrait également son rôle de Mary Jane Watson. Et Emma Stone la co-star de Garfield, serait à bord pour apparaître en tant que Gwen Stacy.

Spider-Man 3 devrait explorer le multiverse et compte tenu des possibilités créatives que cela peut offrir, il semble probable que d’autres visages familiers puissent également être introduits si les informations de Collider se vérifient. Mais gardez bien en tête que rien de tout ça (à par Molina) n’est confirmé par Sony et Marvel Studios.

En plus de Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon et Tony Revolori seront de retour.

En attendant, Spider-Man 3 est prévu en salles dans un an, le 15 décembre 2021.

Source : Collider / Crédit ©Marvel/Sony