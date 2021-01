Thor Love And Thunder : Chris Pratt se rend sur le tournage cette semaine

Chris Pratt révèle qu’il part en Australie cette semaine pour filmer ses scènes de Thor Love And Thunder.

Le prochain volet de Thor est bien entamé. La production de Thor Love And Thunder se déroule actuellement en Australie et Chris Pratt se répare à rejoindre les troupes. On sait que plusieurs acteurs du MCU se trouveront dans le film, dont Chris Pratt, l’interprète de Star-Lord alias Peter Quill.

Dans une vidéo sur Instagram, Pratt a révélé la semaine dernière qu’il se rendra bientôt en Australie : « J’ai Les Gardiens à venir l’année prochaine. Et j’ai Thor. Je serai dans Thor en Australie, donc je voyagerai en Australie dans environ une semaine. »

La présence de Peter Quill sera assez intéressante dans Thor Love and Thunder. Dans la franchise Avengers, Thor a formé une relation avec les Gardiens de la Galaxie et il avait une rivalité amusante avec Star Lord. Et puis à la fin d’Avengers Endgame, Thor s’en va avec les Gardiens dans leurs aventures intergalactiques. Les tons des deux franchises se mêlent bien ensemble, surtout depuis que Taika Waititi a pris les rênes avec Thor Ragnarok.

On s’attend aussi à voir d’autres Gardiens dans le film, mais pour le moment, rien n’a été annoncé officiellement.

Dans Thor Love And Thunder, Tessa Thompson revient dans le rôle de Valkyrie ; Natalie Portman reprendra son rôle de Jane Foster et Jaimie Alexander reviendra en Lady Sif.. Christian Bale sera le méchant Gorr le Boucher.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder sortira en mai 2022.

Crédit ©Marvel Studios/Disney