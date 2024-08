Deadpool & Wolverine : Le film passe la barre du milliard au box office

Blake Lively et son mari Ryan Reynolds s’affrontent au box-office US avec leurs films Deadpool & Wolverine et Jamais Plus – It Ends With Us.

C’est une bataille entre mari et femme qui se joue au box office US en ce moment mais la vérité, c’est que tout le monde y gagne.

Ce week-end, Ryan Reynolds et Blake Lively se sont opposés pour la suprématie au box-office américain alors que Deadpool & Wolverine poursuivait son succès de trois semaines et Jamais Plus – It Ends with Us a dépassé les attentes avec des débuts éclatants. Inutile de couronner un champion : les deux films ont déjà gagné gros.

Le film Marvel, qui réunit Deadpool (Reynolds) avec Wolverine (Hugh Jackman), a à peine remporté une victoire en gagnant environ 54 millions de dollars au box-office nord-américain ce week-end, ce qui porte le total à 494 millions de dollars sur le territoire, selon Comscore. Dans le monde, le film a désormais dépassé le milliard de dollars, ce qui en fait le deuxième film à atteindre cet objectif en 2024, après Vice Versa 2 de Pixar.

Pendant ce temps, l’adaptation du best-seller de Colleen Hoover a dépassé les prévisions avec un lancement à 50 millions de dollars au box office américain. Dans le reste du monde, le film a rapporté 30 millions de dollars supplémentaires, ce qui porte son total mondial à 80 millions de dollars.

It Ends With Us, le premier des livres de Hoover à être adapté pour le grand écran, met en vedette Lively dans le rôle de Lily Bloom, propriétaire d’une boutique de fleurs, qui surmonte une enfance traumatisante pour croiser la route du charmant neurochirurgien Ryle Kincaid (le réalisateur Justin Baldoni) et entamer une intense une romance avec un côté obscur inattendu. Les choses prennent une tournure dramatique lorsque le premier amour de Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), réapparaît soudainement dans sa vie, la forçant à faire un choix impossible concernant son avenir.

Notez que Ryan Reynolds bénéficie aussi du succès de It Ends With Us puisqu’il a contribué à l’écriture d’une scène cruciale du film de son épouse. Et évidemment, Blake Lively est aussi présente dans Deadpool & Wolverine dans l’équivalent féminin de son mari.

« Il travaille sur tout ce que je fais », a déclaré Lively à E! News à propos de Reynolds. « Je travaille sur tout ce qu’il fait. Donc ses victoires, ses célébrations sont les miennes et les miennes sont les siennes. »

Bref, c’est le gros lot pour la famille Reynolds-Lively.

Deadpool & Wolverine est actuellement en salles tandis que Jamais Plus – It Ends With Us sort en France ce mercredi 14 aout.

Source : EW / Crédit ©Marvel ; Sony