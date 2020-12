Les Quatre Fantastiques : Marvel annonce un film réalisé par Jon Watts

Marvel Studios et Disney annoncent enfin officiellement un film Les Quatre Fantastiques qui sera réalisé par Jon Watts.

C’est officiel, Les Quatre Fantastiques auront bien un nouveau film. Durant la grande présentation de Disney à ses investisseurs qui a eu lieu ce jeudi, Kevin Feige a fait de grosses annonces, dont la préparation d’un film Les Quatre Fantastiques.

En effet, le film est en développement avec Jon Watts derrière la caméra, le réalisateur de Spider-Man Homecoming.

Jon Watts will direct the new feature film for Marvel’s First Family, Fantastic Four! pic.twitter.com/Eu26ghxbGT — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Pour le moment, aucune autre information n’a été annoncée au sujet du film. C’est aussi un mystère de savoir qui jouera dans le film, bien qu’il y ait eu beaucoup de spéculations au fil des ans. Selon la rumeur, John David Washington jouerait Reed Richards, alias Mister Fantastic.

Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm et Ben Grimm font depuis longtemps partie des personnages les plus appréciés de Marvel et sont déjà apparus sur grand écran trois fois auparavant: d’abord dans un film de 2005 et sa suite de 2007, puis avec un reboot en 2015 qui n’a pas eu le succès escompté.

Mais depuis l’achat de Fox par Disney, les fans se demandent si Disney pourrait rebooter la franchise une fois de plus et accueillir le quatuor dans l’univers cinématographique Marvel. Quant à l’autre équipe qui les fans attendent, Feige n’a fait aucune mention des X-Men, qui seraient également en développement actif chez Marvel Studios en ce moment.

On attend désormais une date ainsi qu’un casting pour ce nouveau film Les Quatre Fantastiques.

