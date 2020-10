Doctor Strange in the Multiverse of Madness : Xochitl Gomez au casting

Xochitl Gomez de la série Les Baby-Sitters rejoint Benedict Cumberbatch au casting de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Xochitl Gomez rejoint le MCU. Selon Deadline, l’actrice de la série Les Baby-Sitters aurait rejoint le casting de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pour le moment, son personnage n’est pas annoncé mais ni Marvel ou Disney n’a commenté l’information.

Elle rejoint ainsi Benedict Cumberbatch qui reprend son rôle de sorcier. Avant de filmer la suite de Doctor Strange, Cumberbatch jouera d’abord à nouveau le personnage dans le prochain Spider-Man.

Benedict Wong et Chiwetel Ejiofor devraient également reprendre leurs rôles du film original en tant que, Wong et Karl Mordo, respectivement. Et Elizabeth Olsen a été sollicitée pour reprendre son rôle de Scarlet Witch, alias Wanda Maximoff, pour une histoire qui sera liée à sa série Disney+ WandaVision qui débutera en décembre.

A la réalisation de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on trouve Sam Raimi qui prend le relais après le départ de Scott Derrickson. Cependant si Derrickson ne réalise pas le film, il reste producteur exécutif de la suite.

Ceci sera le premier rôle dans un film de cette envergure pour la jeune Gomez. Elle a récemment été vue dans la série Les Baby-Sitters de Netflix. Elle a également joué dans les films Roped et Shadow Wolves.

Source : Deadline