Thor Love and Thunder : Le méchant joué par Christian Bale est lié à Venom

Le personnage de méchant qu’incarnera Christian Bale dans Thor Love and Thunder est lié à Venom. Va-t-il amener le personnage de Tom Hardy dans le MCU ?

Depuis un certain temps, on sait que Christian Bale sera présent dans Thor Love and Thunder, mais on ne savait pas quel personnage il incarnera. A la fin de la semaine dernière, on a appris qu’il jouera le méchant Gorr le Boucher des Dieux, un personnage tiré des comics Marvel.

Si Gorr sera un ennemi à abattre pour Thor et ses camarades, il est aussi connu dans le monde de Marvel pour être un personnage lié à Venom. Cela se fait ainsi poser la question de la future présence ou non de Tom Hardy dans le MCU.

Dans les comics, Gorr le Boucher des Dieux était le résident d’une planète stérile et sans nom. Gorr venait d’une tribu simple, qui croyait que les dieux les protégeraient de tout danger. Après la mort de toute sa famille, Gorr a conclu qu’il n’y avait pas de dieu. Ses croyances l’ont conduit à être excommunié de sa tribu et à être envoyé seul dans le désert.

Au bord de la mort dans le désert, Gorr a été témoin d’une bataille épique entre deux dieux, dont l’un s’appelait Knull. Au lieu de ressentir de la joie d’avoir finalement confirmé l’existence des dieux, Gorr était rempli de rage et jura de tuer tous les dieux existants pour ne pas avoir pris la peine de sauver sa famille.

Le rapport avec Venom ? Rappelez-vous dans le film Venom, le symbiote extraterrestre titulaire mentionne une planète entière composée d’autres créatures comme lui. Dans les comics, ces créatures s’appelaient les Klyntar et elles ont été créées personnellement par Knull. Il avait l’intention d’utiliser les puissants symbiotes pour étendre son règne sur toute la réalité.

En fait, All-Black the Necrosword qui fusionne avec Gorr est lui-même un symbiote Klytarian, ce qui fait techniquement de Gorr une version extraterrestre de Venom. Si Gorr et son Necrosword sont introduits dans Thor Love and Thunder, il est possible que Knull soit également introduit, ne serait-ce qu’en passant. Et cela lierait l’ensemble du MCU directement à la série Tom Hardy de films Venom sous Sony.

Evidemment, pour le moment, rien n’est dit sur une connexion directe entre Venom et le MCU, mais il ne serait pas étonnant que Sony et Disney/Marvel décide d’étendre leur alliance au-delà des films Spider-Man. On imagine que la porte est ouverte pour une apparition du Venom de Tom Hardy.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder met en vedette Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (Valkyrie), Natalie Portman (Jane Foster), Jaimie Alexander (Lady Sif), Chris Pratt (Star-Lord) et Christian Bale (Gorr le Boucher des Dieux).

Le film arrive en salles le 6 mai 2022.

Source : MovieWeb / Crédit ©DR/Marvel