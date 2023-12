Deadpool 3 : Connexion avec Captain America (photos de tournage)

Des photos de tournage de Deadpool 3 révèlent une connexion avec Captain America.

Au cours du week-end, des photos de tournage de Deadpool 3 ont fait surface en ligne montrant le retour de celui qui semble être Sabretooth de Tyler Mane des films X-Men des années 2000 . Non seulement cela, mais des photos du même décor avec des angles plus larges ont été mises en ligne, révélant potentiellement davantage la scène.

Sur un plan, il y a ce qui semble être un camion à cupcakes, presque identique à celui vu dans Moon Knight. Non seulement cela, mais le film semble également avoir un lien surprenant avec Captain America : The First Avenger.

Sur l’une des photos, un groupe d’antagonistes semble conduire la même voiture que Red Skull (Hugo Weaving) a conduite lors des événements du premier film Captain America. Bien qu’elle soit mise à jour et qu’elle comprenne des flammes, la voiture ressemble étrangement au même coupé V16 de 1942 conduit par le méchant emblématique de Marvel dans The First Avenger. Voyez-le par vous-même ci-dessous.

Bocoran foto di set syuting DEADPOOL 3. Truk cupcake yg dimodifikasi, mirip sama yg muncul di series MOON KNIGHT. Mobil Red Skull yg muncul di CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER. Hmmm bakal gimana hubungannya nih? Dijadwalkan rilis 26 Juli 2024. pic.twitter.com/qL7fCNiuZV — Habis Nonton Film (@HabisNontonFilm) December 5, 2023

En plus de Ryan Reynolds et Hugh Jackman, le casting confirmé de Deadpool 3 contient Emma Corrin, Leslie Uggams (Blind Al), Karan Soni (Dopinder), Morena Baccarin (Vanessa), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), Shioli Kutsuna (Yukio), et Stefan Kapičić (Colossus).

Notez aussi que Jennifer Garner est attendue de retour dans le rôle d’Elektra qu’elle a joué il y a 20 ans dans Daredevil et Elektra.

Réalisé par Shawn Levy, Deadpool 3 est prévu pour une sortie en juillet 2024.

