Teen Wolf : Scott et Allison réunis dans le nouveau trailer du film

La nouvelle bande-annonce de Teen Wolf: The Movie révèle la réunion entre Scott McCall et Allison Argent.

Le Comic Con qui s’est déroulé ce week-end au Brésil (CCXP) fut l’occasion pour les fans de Teen Wolf d’avoir un nouvel aperçu du film qui sera disponible dès le mois de janvier sur Paramount+, la plateforme qui vient tout juste d’arriver en France la semaine dernière.

Les nouvelles images offrent aux fans un premier aperçu des retrouvailles entre Allison Argent et Scott McCall, une chose qu’ils mourraient d’envie de voir depuis que Crystal Reed a été annoncée de retour dans la peau d’Allison pour le projet.

La grande majorité des acteurs de la série Teen Wolf reprendront leurs rôles dans le prochain film. À savoir, Tyler Hoechlin et Tyler Posey reviendront tous les deux en tant que Derek Hale et Scott McCall – le duo sert également de producteurs du film. Holland Roden reprend également son rôle de Lydia Martin et Shelly Hennig revient dans le rôle de Malia Tate. JR Bourne reviendra en tant que Chris Argent face à Melissa Ponzio, qui reprendra son rôle de Melissa McCall.

Colton Haynes revient en tant que Jackson Whittemore, Dylan Sprayberry revient en tant que Liam Dunbar, Khylin Rhambo sera de retour en tant que Mason Hewitt et Ian Bohen apparaîtra en tant que Peter Hale. Orny Adams sera également de retour en tant que coach Bobby Flinstock, Seth Gilliam revient en tant que Dr Alan Deaton, Ryan Kelley apparaîtra en tant que Jordan Parrish et Linden Ashby sera de retour en tant que shérif Stillinski.

Dylan O’Brien est, quant à lui, le grand absent du film. Pourtant l’un des personnages les plus aimés de Teen Wolf, l’interprète de Stiles a décidé de ne pas revenir avec ses camarades. Arden Cho, alias Kira, sera également absente du film.

L’intrigue complète du film reste pour le moment inconnue mais, nous savons que Scott reviendra à Beacon Hills plusieurs années après les événements de la finale de la série. Il a précédemment été révélé que le film mettra en vedette plusieurs créatures surnaturelles de retour, notamment des Banshees, des Werecoyotes, des Hellhounds, des Kitsunes et d’autres métamorphes. Scott McCall devra rassembler ses anciens amis avec de « nouveaux alliés » pour affronter « ce qui pourrait être l’ennemi le plus puissant et le plus meurtrier » de l’histoire de Teen Wolf.

Teen Wolf : The Movie arrivera sur Paramount+ le 26 janvier 2023

Teen Wolf : The Movie – Trailer