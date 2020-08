Black Widow : Le film va-t-il finir sur Disney+ comme Mulan ?

Avec Mulan qui sera disponible sur Disney+, les fans de Marvel se demandent si Black Widow va aussi finir sur la plateforme.

Disney a officiellement annoncé que le film Mulan sera disponible à la location le 4 septembre prochain sur Disney+. Cela a suscité quelques questions par rapport à Black Widow, un film dont la sortie a également reportée à cause du coronavirus.

Pour le moment, Black Widow est prévu pour cet automne, ce qui laisse encore un peu de temps à la réflexion mais si les choses ne s’arrangent pas d’ici là, est-ce que Disney va prendre les même mesures qu’avec Mulan et sortir le film Marvel sur la plateforme streaming pour 30$ (environ 25€) ?

La question est légitime et il est bien possible que certains fans y mettent le prix pour voir le film qui aurait dû sortir au printemps dernier. Et les choses se passent bien pour Mulan, il ne serait pas étonnant que Disney considère cette solution pour Black Widow.

« J’espère que le truc Mulan se passera bien et que ça convaincra Marvel de sortir Black Widow sur Disney + », peut-on lire sur un tweet, faisant écho à beaucoup d’autres opinions similaires. « Si cela signifie un nouveau contenu Marvel, je paierais pour cela », dit un autre.

D’autres réactions sur Twitter partagent ces sentiments, certains fans hésitant à payer 30 $ pour Mulan mais notant qu’ils n’auraient aucun mal à dépenser autant ou plus pour Black Widow, avec un fan qui a tweeté : « Je regarderais Black Widow pour 30$ … pas Mulan. Désolé je suppose. »

Mais tout le monde ne partage pas la même opinion et espèrent voir le film sortir en salles parce que c’est un film fait pour être apprécié au cinéma. Et clairement, 30 dollars ce n’est pas donné. « Je passe Mulan jusqu’à ce que le prix soit raisonnable. S’ils font la même chose avec Black Widow, je passerai ça aussi », lit-on dans l’un des tweets les moins enthousiastes à cette idée.

Pour l’instant, Black Widow est prévu en salles pour le 28 octobre en France et le 6 novembre aux Etats-Unis.

Source : Movieweb / Crédit ©Marvel