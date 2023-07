Doctor Strange : Benedict Cumberbatch tease son retour dans le MCU l’an prochain

Benedict Cumberbatch tease son retour en Doctor Strange dans un film du MCU l’an prochain.

Benedict Cumberbatch n’a apparemment pas fini de jouer Doctor Strange dans l’Univers Cinématographique Marvel. L’acteur a récemment fait allusion à son retour dans un nouveau film l’année prochaine.

« Il y a des choses Marvel en préparation [pour] l’année prochaine », a déclaré Cumberbatch alors qu’il était l’invité de JW3 Speaker Series.

On ne sait pas si Cumberbatch fait référence à une suite autonome de Doctor Strange ou s’il fera une apparition dans un autre film du MCU. Les films prévus pour 2024 sont Deadpool 3, Captain America Brave New World et Thunderbolts mais il est possible qu’il fasse référence à Avengers: The Kang Dynasty, qui a récemment été retardé pour une sortie en 2026 et devrait commencer son tournage l’année prochaine. Ce film sera suivi par Avengers Secret Wars en 2027.

La scène post-générique de Doctor Strange in the Multiverse of Madness a laissé la porte ouverte à un futur film en duo avec Charlize Theron. En effet, cette dernière apparait à ses côtés dans le rôle de Clea, disant à Strange qu’il a causé une incursion qu’ils vont devoir régler ensemble. L’introduction de ce personnage ne fait aucun doute sur le retour de Strange dans le MCU et introduit une nouvelle star dans l’univers de Marvel sur grand écran.

Dans les comics, Clea est un intérêt amoureux de Strange, son arrivée à ce moment est donc bien calculée puisque Strange est enfin prêt à aimer quelqu’un d’autre que Christine Palmer.

On attend de voir dans quelle circonstance (et dans quel film) Benedict Cumberbatch fera son retour dans le MCU.

Source : JW3 Speaker Series / Crédit ©Marvel