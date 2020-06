X-Men : L’équipe de la version du MCU révélée ? Simon Kinberg a une idée pour les intégrer

L’équipe des X-Men qui feront partie du Marvel Cinematic Universe aurait été révélée et le producteur Simon Kinberg a une idée pour les intégrer.

Depuis que Disney a racheté les studios de la Fox, les fans ont hâte de savoir comment les personnages des X-Men vont être intégrés au MCU. Il a longtemps été répété qu’ils seront éventuellement intégrés mais pas avant quelques années.

Durant le Comic-Con de San Diego l’année dernière, le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a confirmé que les anciennes propriétés de la Fox étaient en route vers le MCU, mais nous n’avons vraiment rien entendu d’autre depuis. On ne sait pas quel personnage en fera partie et si ce sera pour le grand ou le petit écran.

Selin une rumeur qui circule, les X-Men qui intégreront le MCU en premier seraient Thunderbird, Storm, Cyclops, Havok, Nightcrawler, Marvel Girl (Jean Grey), et Sunfire. Evidemment, cette liste reste invérifiable pour l’instant, on ne sait pas si c’est correct mais si c’est la vérité, il est intéressant de voir Thunderbird et Sunfire qui n’ont jamais été sur grand écran, cependant, Thunderbird était dans la série The Gifted.

Ailleurs, le producteur des X-Men Simon Kinberg, qui a aussi réalisé Dark Phoenix, a partagé la façon dont il introduirait les personnages mutants dans le MCU. Si son premier essai en temps que réalisateur a été un flop, Kinberg reste un expert en terme des X-Men puisqu’il est producteur et scénariste de la franchise depuis presque 15 ans.

Discutant des mutants dans le MCU lors d’une soirée de visionnage de X-Men: Days of Future Past, Kinberg a expliqué à IGN comment Marvel Studios devraient explorer les aspects de science-fiction des X-Men. « L’une des choses que le MCU fait si bien, et j’ai un respect si profond en tant que cinéaste et ensuite en tant que simple fan, c’est qu’ils sont vraiment fidèles aux comics », a déclaré Kinberg.

Il continue : « Ils n’ont pas non plus peur d’une tonalité plus surnaturelle ou de science-fiction pour leurs films. Ils ne sentent pas qu’ils ont besoin de les fonder autant dans une sorte de réalité basée sur la physique. Je pense qu’il y a quelque chose de très grand, de libérateur et de spectaculaire à ce sujet. »

Il ajoute : « Je pense que les X-Men pourraient être très cool si vous apportiez des éléments de science-fiction et même des éléments cosmiques des X-Men. C’est quelque chose en tant que fan que j’aimerais voir, parce que je ne sais pas si nous l’avons déjà fait de manière totalement engagée dans le canon X-Men de la Fox. »

L’idée de Kinberg est donc d’explorer un peu plus le côté cosmique des X-Men. Il a tenté de le faire avec Dark Phoenix mais sans jamais vraiment s’y engager.

Source : IGN, The Cosmic Wonder / Crédit ©Marvel