Les Gardiens de la Galaxie 3 : Fin pour Karen Gillan en tant que Nebula dans le MCU ?

Karen Gillan laisse entendre que Les Gardiens de la Galaxie 3 est peut-être la fin pour elle dans le MCU alors que le tournage touche presque à sa fin.

Karen Gillan est apparue dans le rôle de Nebula dans le MCU depuis le premier film Les Gardiens de la Galaxie. Cela fait donc près de 8 ans qu’elle incarne le personnage qui a beaucoup évolué depuis. Alors que l’actrice écossaise vient de terminer ses scènes sur le tournage du troisième film de la franchise inter-galactique, elle a mis en doute sur son retour après Les Gardiens de la Galaxie 3 qui marque la fin d’une ère pour ce groupe de personnage.

Le film sera la sixième apparition principale de Gillan dans le MCU après avoir joué dans les trois films des Gardiens, le prochain Holiday Special et les films Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Après ça, c’est le grand point d’interrogation sur le futur de Gillan dans le MCU

Les Gardiens de la Galaxie 3 approchent progressivement des derniers jours du tournage, et Karen Gillan a partagé un post sur son Instagram annonçant qu’elle a terminé son travail sur la suite, et ne sait pas si elle reviendra pour tout plus d’aventures dans la franchise Marvel.

« Et c’est dans la boite pour Nebula dans Les Gardiens de la Galaxie 3 !!!!! Je ne sais pas si Nebula reviendra au-delà de ça, il est possible que ce soit son dernier chapitre. Et si c’est le cas, alors je veux juste dire merci à @jamesgunn de m’avoir donné un personnage aussi intéressant, complexe et fascinant à jouer. J’ai apprécié cette exploration plus que tout autre personnage que j’ai joué. C’était une sacrée décennie. Merci d’avoir regardé… »

Le premier film des Gardiens a présenté aux spectateurs l’équipe principale de Peter Quill / Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax the Destroyer (Dave Bautista), Rocket Racoon (Bradley Cooper) et Groot (Vin Diesel).

Bien qu’ils n’aient que deux films autonomes à ce jour, les Gardiens ont joué un rôle central dans le MCU au sens large, rejoignant le combat contre Thanos dans Avengers: Infinity War et Endgame. Cependant, ce troisième volet sera le dernier avec cette équipe dirigée par Gunn.

Notez tout de même qu’avant de voir ce dernier volet des Gardiens de la Galaxie qui sortira en 2023, un épisode spécial pour les fêtes est en préparation et sera mis à disposition des abonnés de Disney+ à la fin de l’année.

