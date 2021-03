Star Trek : Un nouveau film écrit par la scénariste de Star Trek Discovery

La scénariste de Star Trek Discovery Kalinda Vazquez écrira un film Star Trek original produit par Bad Robot, la société de J.J. Abrams.

Un nouveau film Star Trek est en préparation chez Paramount Pictures. Selon le site Deadline, la scénariste Kalinda Vazquez a été engagée pour écrire un film original de Star Trek avec Bad Robot Productions, la compagnie de JJ Abrams.

Vazquez n’est pas inconnue du monde de Star Trek puisqu’elle a déjà écrit pour la série Star Trek: Discovery, bien qu’il ne soit pas encore clair si son nouveau film sera connecté à la série ou s’il s’agira d’une histoire autonome.

En plus de Star Trek: Discovery, Kalinda Vazquez travaille également sur une adaptation de du roman de science-fiction de Roger Zelazny Roadmarks pour HBO. Elle collabore sur ce projet avec l’auteur de Game of Thrones George R.R. Martin.

Ses autres crédits télévisés incluent Runaways, Once Upon a Time, Nikita, Human Target et Prison Break. Vazquez a également été productrice exécutive de la série d’horreur Fear the Walking Dead.

La Paramount essaie de mettre un nouveau film Star Trek sur pied depuis quelques années maintenant. Depuis la sortie de Star Trek Beyond en 2016, plusieurs tentatives de films ont été faites notamment un film par Quentin Taratino et un autre par Noah Hawley (Fargo, Legion). Le premier a décidé d’abandonner le projet et le second a aussi pris du recule parce que la Paramount voulait aller dans une nouvelle direction.

Un Star Trek 4 était aussi en développement, mais là aussi, rien n’est très clair. On attend de voir si cette nouvelle tentative de film Star Trek verra vraiment le jour.

Source : Deadline / Crédit ©Paramount