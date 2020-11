Esther 2 : Isabelle Fuhrman de retour et Julia Stiles au casting d’Orphan First Kill

Isabelle Fuhrman reprendra son rôle d’Esther dans le film Orphan First Kill et Julia Stiles rejoint le casting.

Esther est de retour. Selon Deadline, Isabelle Fuhrman qui jouait le rôle-titre de cette enfant flippante reprendra bien son personnage dans la suite intitulée Orphan First Kill. Elle est rejoint par Julia Stiles (Jason Bourne, Dexter) qui a signé pour ce second volet d’Esther.

Esther est censée avoir l’apparence d’une enfant de 9 ans, il faudra donc rajeunir l’actrice qui a bien grandi depuis 2009. Selon Deadline, afin d’aider Fuhrman à redonner vie à son personnage, les cinéastes utilisent une combinaison de prise de vue en perspective forcée et d’une équipe de maquillage de classe mondiale.

Dans Orphan : First Kill, Leena Klammer orchestre une brillante évasion d’un établissement psychiatrique estonien et se rend en Amérique en se faisant passer pour la fille disparue d’une famille riche. Mais la nouvelle vie de Leena en tant qu’ «Esther» s’accompagne d’une bataille inattendue et la confronte à une mère qui protégera sa famille à tout prix.

Dans le premier film on trouvait Vera Farmiga et Peter Sarsgaard dans les rôles d’un couple en deuil qui, après avoir perdu leur enfant, adopte une petite fille de 9 ans qui n’est pas aussi innocente qu’elle en a l’air. Ce film était réalisé par Jaume Collet-Serra et a amassé 78 millions de dollars au box office.

Apparemment Orphan : First Kill est déjà entré en production et se tourne actuellement à Winnipeg, au Canada. Il est écrit par David Coggeshall et réalisé par William Brent Bell (The Boy). Il n’y a pas encore de date de sortie.

