The Batman : Barry Keoghan a eu le rôle du Joker grâce à son audition pour le Riddler

Barry Keoghan a décroché le rôle du Joker dans The Batman grâce à son audition pour le Riddler postée en ligne il y a trois ans.

Parfois, les acteurs auditionnent pour un rôle et finissent par en décrocher un autre. Cela arrive très souvent que les producteurs d’un projet aiment un acteur ou une actrice qui auditionne, mais ils ne sont pas tout à fait ce qu’ils recherchent pour ce rôle en particulier. Cependant, ils les imaginent dans un autre rôle et c’est apparemment ce qui est arrivé à Barry Keoghan.

Keoghan a passé l’audition pour incarner Riddler dans The Batman mais ce rôle été donné à Paul Dano qui l’a brillamment incarné. Keoghan a tout de même eu un rôle dans le film, et pas des moindre, puisqu’il est finalement le Joker dans l’univers créé par Matt Reeves. Evidemment, il est très peu présent puisqu’il se trouve dans une brève scène à la fin, mais cela ouvre l’opportunité pour un second film et plus de temps à l’écran.

Comme dit plus haut, Keoghan a d’abord auditionné pour le rôle de Riddler et a même soumis une cassette d’audition qui est disponible en ligne depuis quelques années. Dans la vidéo, nous voyons une vision bien différente du personnage que celle que qui se trouve dans The Batman.

Le Riddler de Keoghan apparaît dans un costume fidèle aux comics, avec des bretelles vertes et son chapeau melon signature. La vidéo a été publiée sur son Vimeo officiel il y a trois ans et le compte de Twitter de British GQ l’a repostée. Elle est à voir ci-dessous.

Now watch @BarryKeoghan‘s audition for Matt Reeves’ The Batman. This one got him the role of Joker. pic.twitter.com/vOPsKRdoid — British GQ (@BritishGQ) October 3, 2022

Lors d’un nouveau profil GQ, Barry Keoghan a discuté de son audition de Riddler et de la façon dont cela a conduit à son éventuel casting en tant que Joker. « Je voulais être Riddler », explique Keoghan, affirmant qu’il avait initialement soumis sa cassette et rencontré le producteur Dylan Clark malgré le rôle déjà attribué à Dano. Cependant, quatre mois plus tard, l’acteur a reçu un appel de son agent disant : « The Batman veut que tu joues le Joker, mais vous ne tu ne peux le dire à personne.»

« Je voulais une sorte d’humain derrière le maquillage. Je veux que les gens s’identifient à lui… qu’ils sachent que c’est une façade », a déclaré Keoghan autour de son portrait. Il qualifie son Joker d’ « un peu charmant et un peu blessé, un garçon brisé ».

Pour le moment, Barry Keoghan ne sait pas s’il reviendra immédiatement pour The Batman 2. « Dès que je reçois l’appel, je suis là les gars, je suis là », dit-il.

Keoghan n’est évidemment pas le seul à jouer le Joker, Joaquin Phoenix continue d’incarner le personnage dans son propre univers sur grand écran et sera à l’affiche de Joker Folie à Deux en 2024 aux côtés de Lady Gaga.

Source : British GQ / Crédit ©Warner Bros