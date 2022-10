Avengers Secret Wars : Le scénariste de Loki et Doctor Strange 2 écrira le film

Michael Waldron, le scénariste de Loki et Doctor Strange in the Multiverse of Madness, écrira le film Avengers Secret Wars qui mettra une fin à la Saga Multivers.

Avengers Secret Wars, le sixième film de la saga Avengers qui mettra un terme à la phase 6 du MCU, vient de trouver son scénariste. Marvel Studios n’est pas allé très loin pour le trouver puisqu’il a déjà écrit récemment pour le studio et a notamment plongé dans le multivers.

Selon le site Deadline, Michael Waldron est sur le point d’écrire Avengers: Secret Wars. Apparemment, Waldron était le favori pour le film étant donné ses bonnes relations avec Marvel, ayant travaillé sur deux projets avec eux jusqu’à présent : Loki et Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

L’avenir de Marvel commence enfin à prendre forme. Avengers The Kang Dynasty a récemment engagé Jeff Loveness pour écrire le scénario sous la direction du réalisateur Destin Daniel Cretton. Il ne reste plus qu’à Secret Wars de trouver son réalisateur pour compléter l’équipe créative.

Avengers: Secret Wars pourrait bien contenir le plus grand nombre de personnages Marvel que nous n’ayons jamais vus à l’écran en même temps. La tâche de faire venir des héros et des méchants bien-aimés de tous les univers semble monumentale au sein du MCU, mais Michael Waldron a déjà connu du succès au sein de la franchise. Son expérience sur Loki et Doctor Strange 2 pourra l’aider à accomplir cette tâche.

Avengers: Secret Wars marquera la fin de la Saga Multivers démarré avec la phase 4. Le film sortira le 8 novembre 2025.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel